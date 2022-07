Bentivoglio, ingaggiati Luca Boschini e Dan Antonio Alexandru

Ulteriori rinforzi per il Bentivoglio. Arrivano alla corte di mister Galletti infatti due nuovi giocatori per il centrocampo. Si tratta di Luca Boschini, classe 2001 di grande valore proveniente da un’esperienza in Eccellenza al Sant’Agostino, dopo aver vestito la casacca del Mezzolara in serie D, e di Dan Antonio Alexandru, giovanissimo classe 2003 di ottime prospettive che ha esordito nella massima categoria regionale lo scorso anno tra le fila dell’Anzolavino e che ritorna con entusiasmo a Bentivoglio visto che prima della pandemia da covid aveva già avuto un breve assaggio dell’ambiente rossoblu.