Il Bentivoglio va ko con il Russi

Squadra in casa Bentivoglio

BENTIVOGLIO-RUSSI 0-2

BENTIVOGLIO: Farinella, Mura, Cattabriga, Battaglia, Spadaccino, Neri, Bonenti, Colle, Sansonetti, D’Errico, Fratangelo. All. Galletti.

RUSSI: Sarini, Manara, Giunchi, Ferretti, Bungaja, Gualandi, Guarino, Garavini, Amaducci, Gasperoni, Saporetti. All. Farneti.

ARBITRO: Kristian Ubaldi di Fermo.

RETI: 50′ e 89′ Brigliadori

KO interno per il Bentivoglio, costretto alla resa 0-2 dal Russi a domicilio nell’anticipo di giornata. Dopo un primo tempo equilibrato, ma privo di grandi occasioni da goal, ad inizio ripresa i romagnoli mettono la freccia. A segno infatti va Brigliadori, che indovina il pertugio giusto per insaccare la sfera alle spalle di Farinella (50′). I rossoblù provano a rientrare e si sbilanciano, ma non basta e, ancora Brigliadori, nel finale sigla il raddoppio che di fatto chiude la contesa definitivamente. Testa alla prossima sul terreno della Comacchiese, oggi sconfitta a Savignano sul Rubicone.