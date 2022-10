Il Bentivoglio lotta, ma vince la Victor San Marino

BENTIVOGLIO-VICTOR SAN MARINO 0-3

BENTIVOGLIO: Farinella, Bonandin, Cattabriga, Battaglia, Spadaccino, Neri, Bonenti, Colle, Pressato, Grimandi, Sansonetti. All.: Galletti.

VICTOR SAN MARINO: Pazzini, Gramellini, Monaco, Sabba, Malo, De Queiroz, Lombardi, Santoni, Marra, Ambrosini, Mengucci. All.: Rossi.

ARBITRO: Damiano Nicotra di Finale Emilia.

RETI: 70′ e 77′ Malo; 75′ Dioh.

Il Bentivoglio cede alla capolista Victor San Marino 3-0, ma i ragazzi di Galletti possono certo essere soddisfatti per quanto fatto nell’arco della gara. Contro una delle candidate alla promozione, i rossoblù hanno tenuto per 70′, poi gli avversari trovato il vantaggio con Malo. Segnata la prima rete, in sette minuti sono arrivate altre due reti con Dioh e sempre Malo in contropiede. Il Bentivoglio deve ripartire dal primo tempo di questa gara per la sfida di sabato col Progresso.