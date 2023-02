Il Bentivoglio supera in extremis il Diegaro

DIEGARO-BENTIVOGLIO 2-3

DIEGARO: Foiera, Panzavolta, Bartoletti, Sankhare, Lo Russo, Siboni, Noschese, Petrutti, Casalboni, Longobardi, Zannoli. All. Cucchi.

BENTIVOGLIO: Farinella, Bonandini, Cattabriga, Battaglia, Grimandi, Neri, D’Errico, Cipriano, Pressato, Grazia, Fratangelo. All. Galletti.

ARBITRO: Stefano Laugelli di Casale Monferrato.

RETI: 10′ Pertutti (D), 20′ Grazia (B), 22′ Fratangelo (B), 65′ Noschese (D), 95′ Spadaccino (B).

Emozionante vittoria esterna del Bentivoglio che espugna il campo del Diegaro per 3-2. Avvio di partita scoppiettante. Al 10′ Diegaro avanti con Pertutti che sfrutta una mischia. I rossoblù però scaricano a terra i cavalli del proprio motore ed in due minuti ribaltano la contesa con i gol di Grazia e Fratangelo entrambi in ripartenza. Nella ripresa al 65′ Noschese sugli sviluppi di un corner la pareggia. La gara è molto equilibrata, ma al 95′ Spadaccino si mette il mantello da supereroe e risolve la sfida. Punizione dalla tre quarti di Fratangelo, Spadaccino in mischia spunta e realizza la rete che vale tre punti pesanti.