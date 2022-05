Bentivoglio, Tommaso Grimandi è il primo rinforzo del mercato

Si aprono i colpi di mercato in entrata per il Bentivoglio e il ds Mari in vista della storica stagione di Eccellenza 2022/23. Il primo volto nuovo che giunge per rafforzare la squadra rossoblù agli ordini di mister Galletti è Tommaso Grimandi, giovane mediano classe 2003 scuola Bologna in arrivo dal Granamica e reduce da due stagioni disputate in maniera ottima tra under 19 regionale e, soprattutto, Eccellenza.