Bentivoglio a valanga sul campo del Del Duca Grama

DEL DUCA GRAMA-BENTIVOGLIO 2-6

DEL DUCA GRAMA: Farsoni, Casadei, Onyia, Bertozzi, Babini, Maltoni, Buzi, Borgini, Marouane, Bravaccini, Gregori. All. Pozzi.

BENTIVOGLIO: Cocchi, Bonenti, Cattabriga, Battaglia, Spadaccino, Neri, Pressato, Cipriano, Lipparini, Grimaldi, Fratangelo. All. Galletti.

ARBITRO: Lorenzo Zampa di Cesena.

RETI: 44′ Borgini (D), 47′, 65′ e 75′ rig Lipparini (B), 48′ Pressato (B), 52′ Strada (D), 60′ Cipriano (B), 93′ Mura (B).

Conclude la sua ottima annata vincendo in trasferta il Bentivoglio, che sbanca 6-2 lo Sbrighi di Castiglione di Ravenna superando i locali della Del Duca Grama e terminando al meglio la fantastica stagione disputata. Primo tempo vivace, ma che si accende soltanto nel finale. Al 42′ Borgini insacca il vantaggio romagnolo, poi Lipparini e Pressato capovolgono tutto nel recupero, andando a segno, nel giro di una manciata di secondi, rispettivamente al 46′ e 47′. Avvio di ripresa davvero emozionante con Strada che pareggia i conti e i rossoblù che ristabiliscono e addirittura ampliano il divario grazie ai timbri di Cipriano (53′) e un Lipparini on fire che ne fa altri due (56′ e, su calcio di rigore concesso per fallo su Cipriano, 65′) e giustamente si porta casa il pallone. Passano i minuti e, complice anche la stanchezza, il finale, in cui Mura si prende la soddisfazione della sestina (93′), registra ritmi più bassi.