Il Bentivoglio vince con il Cattolica in rimonta

CATTOLICA-BENTIVOGLIO 2-3

CATTOLICA: Mariani, Giosuè, Togni, Lo Bianco, Porcelli, Robba, Palumbo, Ariyo, Docente, Gambino, Ziroli. All. Praino.

BENTIVOGLIO: Farinella, Bonandin, Cattabriga, Battaglia, Grimandi, Neri, Mura, Colle, Pressato, Grazia, Sansonetti. All. Galletti.

ARBITRO: Luka Meta di Vicenza.

RETI: 3′ rig. e 66′ rig. Grazia (B), 24′ Docente (C), 56′ Ariyo (C), 60′ Mura (B).

Sei minuti di fuoco mandano in estasi il Bentivoglio che inizia il 2023 sbancando il Calbi di Cattolica dove si impone 3-2 al termine di un match a dir poco scoppiettante. Iniziano meglio i rossoblù che al 3′ passano con Grazia su rigore. Il Cattolica non ci sta ed al 24′ perviene al pari con l’eterno bomber Docente. Ripresa sempre molto tirata, il Cattolica al 54′ passa con Ariyo. Il Bentivoglio pressa, attacca, ma la difesa romagnola cerca di evitare il gol. Nulla può al 60′ quando Mura buca Mariani. I rossoblù sono in trance agonistica ed al 66′ Grazia ancora dagli 11 metri non è clemente e sigla la rete del definitivo 3-2. Domenica prossima match interno col Sant’Agostino