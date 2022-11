Bentivoglio vittorioso in casa con il Pietracuta

BENTIVOGLIO-PIETRACUTA 3-2

BENTIVOGLIO: Farinella, Bonandin, Cattabriga, Battaglia, Grimandi, Neri, D’Errico, Colle, Lipparini, Fratangelo, Margotta. All. Galletti.

PIETRACUTA: Leardini, Fabbri, Giannini, Fabbri, Lessi, Masini, Stavola, Zannoni, Fratti, Tomassini, Evaristi. All. Fregnani.

ARBITRO: Matteo Benini di Forlì.

RETI: 8′ Fratangelo (B), 48′ Fratti (P), 50′ Lipparini (B), 80′ Colle (B), 95′ Bellavista (P).

Successo prezioso in ottica salvezza per il Bentivoglio, che doma 3-2 il Pietracuta in casa. Grande avvio dei rossoblù, in vantaggio all’8′ grazie al sigillo di Fratangelo, abile a sbloccare la partita da fuori area. Fino all’intervallo poi i bolognesi controllano le sortite romagnole, difendendo con ordine e attenzione. A inizio ripresa la situazione sembra mutare perché Fratti insacca la respinta di Farinella su rigore. L’empasse dura pochissimo però, infatti al 50′ Lipparini insacca il raddoppio per i padroni di casa. I bolognesi insistono e Colle in contropiede infila il tris. Solo al 95′ i riminesi accorciano le distanze da distanza ravvicinata di Bellavista. Prossimo turno a Savignano sul Rubicone.