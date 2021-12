Bilancio del Girone B di Eccellenza

Un girone nel quale il comune denominatore è l'equilibrio.

Dopo 15 giornata di campionato troviamo in testa alla classifica il Corticella con le sue 10 vittorie sole 2 sconfitte.

A stretto giro di boa, soli 3 punti, troviamo la prima inseguitrice ovvero il Castenaso Calcio. Queste due squadre stanno rendendo la lotta al vertice molto avvincente.

Al quarto posto troviamo un altro club bolognese, il Medicina Fossatone che è in striscia positiva da diverse giornate e spera di poter riagganciare al treno di testa.

Fuori dalla zona Playout c'è anche il Granamica che milita a metà classifica ad una buona distanza di sicurezza dalla zona calda della classifica.

In piena lotta nella zona Playout troviamo, invece, le ultime due squadre del territorio bolognese, ovvero il Vadese Sole Luna e l'Anzolavino Calcio, per ambedue i club è stata una prima parte di stagione molto deludente sia dal punto di vista dei risultati sia delle prestazione di squadra e dei singoli. Il tempo, però, è tutto dalla loro parte eil margine per risalire la classifica c'è.