Bilancio di fine anno dell'Imolese Calcio

Serie C

Serie C Girone B

Una stagione tutt'altro che semplice per l'Imolese Calcio.

Il club bolognese milita nel girone B della Serie C, ad oggi la sua posizione in classifica è la quartultima a fronte di 20 punti ci cui 2 tolti per penalizzazione.

La distanza dalla zona retrocessione è di soli 2 punti. Le prestazioni in quasta prima parte di stagione sono mancate come anche il redimento di una rosa dalla quale ci si aspettava ben altro.

Il tempo per recuperare c'è tutto, dopotutto, lasciando stare le prime della classe, il resto delle squadre sono più o meno allo stesso livello.