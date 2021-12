Bilancio di metà stagione per il Girone D di Serie D

Un girone avvincente e ancora del tutto aperto a qualsiasi risultato quello D della Serie D.

In vetta alla classifica dopo 18 giornate giocate c'è il Rimini con 42 punti seguito dal duo Ravenna e Lentigione.

Per quanto riguarda i club bolognesi bisogna menzionare con merito il Mezzolara Calcio che naviga nella zona alta della classifica, precisamente al 4° posto. Il cammino del club bolognese fino ad ora è stato di altissimo livello e ripensare di poter rientrare nella lotta per il vertice non è per nulla da escludere.

Invece, discorso diverso per il Sasso Marconi che milita a metà classifica e in fase calante nell'ultimo mese. La distanza dalla zona retrocessione è tale da far passare sogni tranquilli al club bolognese.

Ultima in questa analisi e nella classifica tra i club bolognese c'è il Progresso Calcio terzultimo a pari merito con Tritium Calcio a soli 2 punti dall'ultimo posto. Sicuramente il cammnino del club bolognese fino ad ora è stato altamente deludente sia nei risultati sia nelle prestazioni della squadra. Il club deve trovare al più presto una svolta per evitare una seconda parte di stagione molto complicata.