Bologna-Napoli, metà dell'incasso a sostegno dell’Emilia-Romagna alluvionata

In attesa di sfidare sportivamente la Cremonese nella trasferta in programma domani pomeriggio alle ore 15, la società felsinea si è attivata per sostenere concretamente gli abitanti colpiti dalle recenti alluvioni. Metà dell’incasso del prossimo incontro casalingo contro il Napoli, infatti, sarà devoluto per sostenere la causa, mentre all’interno dello stadio Renato Dall’Ara saranno posizionati punti per la raccolta fondi da parte dei tifosi. Una cifra, quest’ultima, che verrà personalmente raddoppiata da Joey Saputo.

Il comunicato del club

“Il Bologna FC 1909”, si legge nella nota stampa diramata recentemente, “aderisce alla raccolta fondi “Un aiuto per l’Emilia-Romagna” e devolverà metà dell’incasso della sfida Bologna-Napoli della prossima settimana a sostegno dell’iniziativa. Inoltre, in occasione della stessa partita, saranno collocati ai vari ingressi dell’impianto dei punti raccolta per consentire ai singoli tifosi di contribuire economicamente alla campagna. La cifra raggiunta dalla sottoscrizione dei sostenitori, sarà successivamente raddoppiata dal Presidente Joey Saputo”.