Collegamento video con Sinisa. Così i rossoblù tornano ad allenarsi | FOTO

È una situazione, questa, a cui purtroppo il Bologna è già abituato. Dopo l?annuncio a sorpresa di mister Sinisa Mihajlovic sulle terapie che dovrà affrontare nelle prossime settimane per evitare il ritorno della leucemia mieloide che già lo aveva colpito nell?estate del 2019, la squadra è scesa oggi in campo a Casteldebole per l?allenamento in vista della gara di lunedì a San Siro contro il Milan. Il primo, nuovo allenamento senza Sinisa Mihajlovic. Miha però non è voluto mancare: tramite le telecamere installate su ogni campo di gioco, il mister ha seguito in via telematica tutta la sessione pomeridiana. Dopo un primo colloquio di gruppo a centrocampo, l?allenamento è stato diretto dagli assistenti De Leo e Bazzani, con i quali Mihajlovic è rimasto costantemente in contatto. Ancora non noto il tempo previsto per il ritorno del mister sulla panchina rossoblù: come anche sottolineato dalla società, il tutto dipenderà da come Sinisa reagirà alle cure.

Bologna, le ultime dai campi di allenamento

Chi invece ha buone possibilità di tornare presto sui campi di Serie A è Nico Dominguez: presente per lunghi tratti negli esercizi di gruppo, l?argentino sembra aver smaltito il problema alla spalla che lo tiene fermo da gennaio e potrebbe tornare tra i convocati due settimane prima del previsto. Probabile rivederlo con la Juventus il prossimo 16 aprile, più difficile ? ma non impossibile ? che il Principito riesca a tornare nella prossima gara casalinga contro la Sampdoria.

Non solo buone notizie però dall?allenamento di Casteldebole: oltre ai giocatori convocati con le Nazionali, erano assenti dal campo Soriano e De Silvestri. Il primo avrebbe una microfrattura ad un dito del piede e sarà quindi difficile un suo impiego a San Siro. Il secondo invece sarà sicuramente assente: De Silvestri ha infatti accusato una lesione al bicipite femorale destro che lo terrà fuori dai campi almeno per un mese.