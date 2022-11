Bologna, fissate quattro amichevoli a dicembre

Lunedì 28 novembre il Bologna si è ritrovato a Casteldebole per cominciare a preparare la seconda parte di stagione. Complice la sosta per i Mondiali in Qatar, i rossoblù non impegnati con le rispettive nazionali hanno goduto di un breve periodo di vacanza per poi tornare al centro di allenamento Niccolò Galli. Proprio in vista del ritorno in campo – la prima partita sarà il 4 gennaio all’Olimpico contro la Roma – il Bologna ha annunciato ben quattro amichevoli: tre di queste si giocheranno a Casteldebole e una in Spagna, a Mallorca. Di seguito il calendario delle amichevoli di dicembre:

Venerdì 2 dicembre ore 14:30, centro tecnico Niccolò Galli: Bologna – Bologna Primavera

Venerdì 9 dicembre ore 14:00, centro tecnico Niccolò Galli: Bologna – Kapfenberg SV (Seconda Divisione austriaca)

(Seconda Divisione austriaca) Mercoledì 14 dicembre ore 18:00, Ciudad Deportiva Asensio (Palma di Maiorca): RCD Mallorca – Bologna

Sabato 17 dicembre ore 14:00, centro tecnico Niccolò Galli: Bologna – HNK Gorica (Prima divisione croata)

Oltre a queste, non è escluso che potranno esserci ulteriori partite amichevoli prima del ritorno in campo.

Foto bolognafc.it