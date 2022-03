Bologna-Atalanta, le probabili formazioni: torna Theate, squalificati Sansone e Bonifazi

Sarà Bologna contro Atalanta a chiudere la 30^ giornata di Serie A nel posticipo della domenica. I rossoblù tornano a giocare tra le mura del Dall’Ara, teatro dell’ultima vittoria della squadra di Mihajlovic: due pareggi ed una sconfitta da quel 2-1 contro lo Spezia del 21 febbraio, unica gara vinta nelle ultime nove. Di fronte a sé il Bologna troverà un’Atalanta in difficoltà, almeno negli uomini: ai lungodegenti Zapata e Ilicic si aggiungono Toloi, uscito prima dalla sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen, e lo squalificato Zappacosta.

Bologna-Atalanta, le scelte dei due allenatori

Sinisa Mihajlovic ritrova Theate, assente per squalifica nella sconfitta di Firenze: ci sarà lui nel trio difensivo con Medel e Soumaoro. Poche sorprese per il resto, considerate anche le assenze di Bonifazi, Mbaye e Sansone: De Silvestri e Hickey sugli esterni, Schouten e Svanberg in mediana e Soriano ed Orsolini in supporto ad Arnautovic unica punta. Ancora panchina per Barrow: come confermato dallo stesso Mihajlovic in conferenza stampa, il gambiano non sarà tra gli undici titolari.

Qualche novità invece tra le fila dell’Atalanta: orfana di Zappacosta e Toloi, la Dea schiera Djimsiti e Palomino come “braccetti” e Pezzella e Maehle sulle fasce. Trio leggero in avanti con Muriel in panchina.

Bologna-Atalanta, le probabili formazioni

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano, Orsolini; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Binks, Dijks, Kasius, Aebischer, Viola, Vignato, Barrow, Falcinelli.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Pezzella; Malinovskyi, Pasalic; Boga.

A disposizione: Sportiello, Rossi, Scalvini, Hateboer, Koopmeiners, Pessina, Miranchuk, Mihaila, Muriel.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Maresca della sez. di Napoli.

Assistenti: Mondin, Bottegoni.

IV Uomo: Cosso.

VAR: Piccinini.

AVAR: Tegoni.

Foto Bologna FC