Bologna-Cagliari 2-1: Zirkzee e Fabbian regalano tre punti in rimonta

Sudata, sofferta e meritata vittoria dei felsinei che, davanti a 23 mila spettatori, rompono le trincee cagliaritane dopo un lungo assedio e si godono i primi tre punti della stagione grazie ad un gol dell’esordiente Fabbian a tempo scaduto. Ottima gara anche per Kristiansen, protagonista in tutti gli episodi chiave. Unico neo, il rigore sbagliato da Orsolini al 75’.

Cronaca del match

Dopo sei minuti di studio, Karlsson rientra improvvisamente sul destro dalla corsia mancina e spara un bolide dal limite che disintegra l’incrocio dei pali. Al Dall’Ara si strozza l’urlo in gola, ma il risultato non cambia. Passano una manciata di minuti e questa volta è Zirkzee a liberarsi al tiro da buona posizione: palla deviata e per i rossoblù è soltanto corner. Niente da fare, mentre sul fronte opposto Luvumbo sguscia via ad un misteriosamente macchinoso Beukema e trafigge Skoruspki per l’1-0 ospite. Incassato il colpo, il Bologna risponde con rabbia e prima Karlsson e poi Zirkzee non trovano il punto del pari per questioni di centimetri, non riuscendo a capitalizzare una doppia occasione ravvicinata. Il Cagliari si salva e resta in vantaggio fino al 47’, quando Orsato manda tutti negli spogliatoi a rifocillarsi.

La ripresa comincia con i felsinei in attacco spinti dai cori della curva Bulgarelli: sul cross velenoso di Ndoye, però, non arriva nessuno e si tratta dell’ennesima occasione persa. Il Cagliari si rifugia tutto dietro e per il Bologna, senza una vera punta, diventa difficile bucare la retroguardia sarda. Dopo un assedio asfissiante, però, Moro scambia con Kristiansen che filtra per Zirkzee. Il capellone olandese prende la mira e batte Radunovic sul palo vicino. Bologna 1, Cagliari 1.Il Dall’Ara diventa una bolgia e tre minuti più tardi ci prova anche Ndoye dalla distanza scaldando i guantoni al portiere avversario. Il Bologna adesso è in pieno controllo e al 75' un cross di Kristiansen diventa un calcio di rigore per un tocco di mano del terzino Di Pardo. Dal dischetto si presenta Orsolini, ma la palla centra la traversa e lo score non cambia.Tutto in equilibrio fino al minuto 90, quando il neo entrato Fabbian approfitta di una colossale incertezza dell’estremo difensore ospite su tiro del solito Kristiansen per insaccare la rete del contro sorpasso felsineo. Il 2-1 gasa il Dall’Ara che alza i decibel, mentre la clessidra scorre e giunge senza ulteriori scossoni (gol annullato a Zirkzee per offside in partenza di Orsolini a parte) fino al triplice fischio. Dopo 98 minuti di battaglia, il Bologna batte il Cagliari per 2-1 e sale a quota 4 punti in classifica.

Pagelle

Skorupski 6+: Può poco sul gol del 1-0 ospite. Per il resto è attento in un paio di circostanze pericolose.

Posch 6+: Gara di sostanza con la fascia da capitano legata al braccio. (De Silvestri sv)

Beukema 6-: Puntuale fino al 22’, poi fa una gran crepa sul vantaggio cagliaritano. Riprende il filo del discorso durante il corso della gara e non sbaglia più.

Lucumi 6,5: Prova rocciosa contro un centravanti molto spigoloso come Petagna. Fa il suo anche quando Ranieri decide di cambiare il suo ariete per inserire Shomorudov.

Kristiansen 8: così così all'inizio poi, in ordine cronologico, confeziona l’assist per il punto del pari, procura il rigore sbagliato da Orsolini ed infine costringe Radunovic all’incertezza che vale il 2-1. Esordio coi fiocchi per il danese.

Aebischer 6,5: Corre, lotta e a volte mette ordine. Forse la miglior gara da quando è a Bologna (El Azzouzi 6: Fa intravedere delle ottime qualità in cabina di regia)

Moro 6- : Prova a fare un po’ lo Schouten e un po’ il Dominguez per oltre sessanta minuti: missione complessa. Ha il merito di far partire l’azione del gol del pari. (Urbanski 6: Buono il contributo alla causa del giovane classe 2004)

Ndoye 6+: Sgusciante, veloce, voglioso e imprevedibile. Una bella spina nel fianco per le difese avversarie. Esce tra gli applausi (Orsolini 5,5: Entra e spara sulla traversa un penalty dal peso specifico enorme. D’altronde, rigori li sbaglia chi li calcia. Si rifarà)

Ferguson 6: Non è in grande serata, ma non fa mancare il suo agonismo. Prende un giallo evitabile.

Karlsson 6,5: Colpisce un gran legno al 6° minuto. Si spegne alla distanza, ma al momento del cambio lo stadio sembra apprezzare lo sforzo dello svedese (Fabbian 8: Motta lo caccia nella mischia all’86’ e lui segna di rapina al 90’. Meglio di così?)

Zirkzee 7 +: In grande sofferenza per buona parte del match, poi si sveglia, detta il passaggio filtrante e segna il gol del pari che rimette in carreggiata il Bologna. Peccato per il gol annullato allo scadere.



Tabellino



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch (83' De Silvestri), Beukema, Lucumi, Kristiansen; Moro (65' Urbanski), Aebischer (83' El Azzouzi); Ndoye (65' Orsolini), Ferguson, Karlsson (86' Fabbian); Zirkzee. A disp: Ravaglia, Gasperini, Bonifazi, Calafiori, Corazza, Fabbian. All: Thiago Motta

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa (65' Oristanio), Dossena,Wieteska, Augello ( 70' Azzi); Nandez (45' Di Pardo), Makoumbou, Sulemana, Jankto (65' Deiola); Petagna (45' Shomurodov) , Luvumbo. A disp: Scuffet, Aresti, Goldanig, Obert, Azzi, Prati, Viola, Oristano. All: Claudio Ranieri

Arbitro: Orsato di Schio

Assistenti: Rocca -Vecchi

IV Uomo: Gualtieri

VAR: Paterna-Mazzoleni

Reti: 22' Luvumbo, 60' Zirkzee, 90' Fabbian

Ammoniti: 40' Ferguson, 69' Sulemana, 92' Makoubou

Note: 22.818 spettatori. Rigore sbagliato da Orsolini al 75'