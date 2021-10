Bologna-Cagliari, le probabili formazioni: tornano Soriano, Soumaoro e Arnautovic

Secondo Monday Night della stagione per il Bologna che domani, allo Stadio Dall’Ara, incontrerà il Cagliari. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta: gli uomini di Sinisa Mihajlovic da quella rovinosa di Napoli, i sardi hanno invece perso in casa contro la Roma.

Bologna-Cagliari, le scelte dei due allenatori

Rispetto alla partita contro Insigne e compagni il Bologna recupererà sia Soriano che Soumaoro. Entrambi scenderanno in campo dal primo minuto, così come Marko Arnautovic: anche lui era assente al Diego Armando Maradona, che ha lavorato con il gruppo negli ultimi giorni e che quindi sarà della partita. Davanti a Skorupski tornerà quindi la linea a tre composta da Soumaoro, Medel e Theate, con gli intoccabili De Silvestri e Hickey sulle corsie esterne. Scelte costrette in mediana: con Schouten e Viola ancora out i titolari saranno ancora Dominguez e Svanberg. Poche sorprese anche per il reparto offensivo: se Arnautovic dovesse dare la propria disponibilità sarà lui a guidare l’attacco con Soriano e Barrow a supporto.

Recuperi anche in casa Cagliari: Mazzarri non potrà ancora contare su Caceres e Nandez, ma potrebbe ritrovare Godin e Strootman. L’unico dubbio riguarda il l’attacco, con Keita leggermente favorito su Pavoletti come compagno di reparto di Joao Pedro.

Bologna-Cagliari, le probabili formazioni

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Binks, Mbaye, Dijks, Orsolini, Vignato, Skov Olsen, Cangiano, van Hooijdonk, Santander.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola; Joao Pedro, Keita.

A disposizione: Aresti, Radunovic, Godin, Pereiro, Obert, Altare, Strootman, Oliva, Farias, Pavoletti.

Allenatore: Walter Mazzarri.

Arbitro: Massa di Imperia.

Assistenti: Galetto, Cipressa.

IV Uomo: Miele.

VAR: Irrati.

AVAR: Costanzo.

Foto Twitter Bologna FC