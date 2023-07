Bologna FC, il punto sul mercato

In un clima di stallo generale, solo in parte sferzato dalle hollywoodiane follie dettate dei petroldollari arabi, il Bologna può comunque ritenersi fra le società di fascia media più attive in questa sessione di mercato 2023. I riscatti di Posch e Moro in primis, poi l’acquisto di Beukema per sostituire il lungodegente Soumaoro e infine l’arrivo di El Azouzzi per rimpolpare il centrocampo hanno movimentato il primo mese di mercato estivo, consegnando a Motta una squadra praticamente completa. Certo, sarà necessario resistere alle offerte in arrivo per i big e puntellare lo starting eleven con un ultimo tassello difensivo, ma a scaldare parte della tifoseria emiliana è soprattutto la voce di un possibile colpo ad effetto proveniente dal Nordamerica...

La situazione reparto per reparto

Porta chiusa a doppia mandata

Inutile soffermarsi troppo su questo ruolo: Skorupski (tra i più longevi in quanto a presenze in maglia rossoblù con 181 caps all'attivo) sarà titolare, con il giovane Ravaglia promosso “numero 12” dopo il passaggio di Bardi alla Reggiana. Al classe 2004 Bagnolini il compito di terzo portiere.

Difesa: priorità alla fascia sinistra

Il ritorno al Sassuolo di Kyriakopoulos e soprattutto quello di Cambiaso alla Juve hanno sguarnito in un colpo solo la corsia mancina della squadra petroniana. Vero che in quel ruolo c’è ancora Lykogiannis (autore fra l’altro dell’assist per il gol del momentaneo 2-0 nell’ultima amichevole contro il Palermo), ma il greco non convince completamente l’allenatore e bisognerà operare velocemente sul mercato. I rumors degli ultimi giorni vogliono la dirigenza interessata al prestante Ballo-Tourè, roccioso ventiseienne di proprietà del Milan. Sul franco senegalese, però, ci sarebbero anche alcuni danarosi club d'Oltremanica ma il terzino sinistro ha già fatto sapere che preferirebbe restare in Italia. Per lui, il Diavolo potrebbe “accontentarsi” di una cifra vicina ai 4 milioni: staremo a vedere. Viceversa, il resto del pacchetto arretrato appare già pronto per affrontare il prossimo campionato con Sosa, Bonifazi, Lucumi e Beukema tra i centrali (in attesa del pieno recupero di Soumaoro) e la coppia formata da Posch e De Silvestri a coprire l’out di destra.

Il centrocampo è ok

Sicuramente il reparto più solido e affidabile dell’intera rosa felsinea. Schouten, Dominguez e Ferguson sono ormai tre certezze assolute della nostra Serie A, mentre la conferma di Moro consentirà all'allenatore di poter contare nuovamente sulla duttilità del talento croato, un giocatore capace di ricoprire con estrema naturalezza tutti i ruoli nevralgici del campo. Inoltre, Thiago Motta potrà puntare sulla grande voglia di emergere del nuovo acquisto El Azzouzi e sulla generosa disponibilità di quell’Aebischer che per il tecnico italo-brasiliano rappresenta un vero e proprio jolly di sicuro affidamento. Senza dimenticare che, in caso di necessità, il giovane finlandese Pyyhtia potrebbe ritagliarsi ulteriori spazi fra i grandi. In poche parole una linea mediana giovane, dinamica e ricca di talento che, salvo cessioni dell'ultimo momento imposte da offerte irrinunciabili, non avrà bisogno di ulterirori ritocchi.

In attacco il sogno è Bernardeschi

In ultimo passiamo al reparto offensivo, forse quello numericamente più scarno dopo gli addii dei veterani Sansone e Soriano e la contemporanea esclusione dalla rosa di Van Hooijdonk. La punta di diamante resta ovviamente Marko Arnautovic, un leader che sembra essersi ritrovato e che già da queste prime uscite stagionali è apparso smanioso di ricominciare. Dietro di lui lo scalpitante talento di Zirkzee, mentre sulla trequarti destra sarà quasi impossibile rinunciare ai colpi di Orsolini, anche se il contratto del numero 7 ascolano è in scadenza nel 2024 (come quello di capitan Dominguez). Sull’altro versante, invece, è in cerca di rivincita Musa Barrow, autore sì di 8 assist e 3 reti nella passata stagione, ma anche protagonista di un campionato decisamente al di sotto delle aspettative. La sua esplosione potrebbe rappresentare il vero colpo di mercato rossoblù. Un colpo che in realtà gli appassionati si aspettano in arrivo dal Canada, da quando cioè stanno rimbalzando le voci di un possibile ritorno in Italia del trequartista Bernardeschi. Al di là di alcuni mal di pancia tra i tifosi un po’ restii ad accoglier al Dall’Ara l’ex bianconero, Bologna potrebbe rappresentare la meta giusta per il suo rilancio professionale, magari ripercorrendo quella via già solcata in precedenza da nomi del calibro di Baggio, Signori, Bellucci e Di Vaio. Prima, però, ci sarà da superare lo scoglio relativo al suo contratto con la squadra dell'Ontario: viste le cifre in ballo, non sarà certo una passeggiata...