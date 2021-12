Bologna, è già calciomercato: fari puntati su Boyé

Che la panchina del Bologna sia corta non è certo una grande novità: la rosa era stata costruita per giocare con il 4-2-3-1 l’adattamento a esterni di centrocampo di Skov Olsen prima e Orsolini poi ne è la prova più evidente. Ma a preoccupare Mihajlovic è soprattutto il ruolo di vice Arnautovic: l’austriaco ha iniziato bene la stagione ma, come la gara contro la Fiorentina ha dimostrato, non c’è un suo vice di cui Sinisa si fidi. Si cerca una punta centrale, quindi, e il primo nome sul taccuino della dirigenza al momento è quello di Lucas Boyé.

Bologna, l’identikit di Boyé

Classe 1996, fisicamente robusto e destro di piede, Boyé potrebbe rappresentare una buona alternativa ad Arnautovic. Prima di qualche esperienza non proprio brillante, come quella in Serie A al Torino proprio sotto la gestione Mihajlovic, era considerato uno dei talenti più interessanti della sua generazione. La sua carriera parte dall’Argentina, paese in cui è nato, tra le fila del River Plate. Poi il prestito al Newell’s Old Boy, il Torino a titolo definitivo e ancora una manciata di prestiti tra Grecia, Spagna e Inghilterra. Dal 2020 si trasferisce all’Elche, che nel 2021 acquista il suo cartellino. Da quando veste la maglia del club della regione valenciana, El Toro (questo il suo soprannome) ha giocato 47 partite, nelle quali ha messo a segno 11 gol e due assist.

Bologna, uno sguardo al mercato

Oltre a Boyé, di cui probabilmente il board rossoblù parlerà con Joe Saputo nella prossima riunione del 20 dicembre, il Bologna cerca un vice De Silvestri. La Gazzetta dello Sport riporta il nome di Marcus Pedersen del Feyenoord, il cui costo dovrebbe aggirarsi attorno ai 4 milioni di euro. I rossoblù, infine, cercheranno di liberarsi di Santander e di Sydney van Hooijdonk, per il quale si cerca una soluzione in prestito.

Foto Facebook Elche CF