Bologna, riuscita l’operazione alla spalla per Dominguez 

È riuscita con successo l’operazione alla spalla sinistra per Nico Dominguez. A dare la notizia è stato lo stesso club rossoblù attraverso una nota ufficiale: “In seguito all’episodio di lussazione post traumatica, Nicolas Dominguez è stato sottoposto oggi ad intervento di stabilizzazione della spalla sinistra perfettamente riuscito, eseguito dal prof. Porcellini, coadiuvato dal prof. Tarallo e dai dott. Giorgini e Micheloni. Il giocatore osserverà qualche giorno di degenza e successivamente inizierà il percorso riabilitativo per la ripresa funzionale dell’arto”. El Principito mancherà per almeno due mesi: il suo rientro è infatti previsto per il prossimo aprile.

Calciomercato, Skov Olsen vicino all’addio

Non solo movimenti in entrata per il Bologna, come quello di Michel Aebischer, ma anche in uscita: Andreas Skov Olsen è infatti ad un passo dalla cessione al Club Brugge. L’offerta formulata dal club belga per il cartellino dell’esterno danese è di 6 milioni di euro, ma secondo il portale belga HLN si potrebbe chiudere per una cifra vicina agli 8 milioni. Il sito, inoltre, scrive di un possibile arrivo di Skov Olsen in Belgio già domani per sostenere le visite mediche.

Bologna, due colpi in prospettiva

Intanto il Bologna guarda anche al futuro. Nelle ultime ore, infatti, ha chiuso per l’acquisto di due giovani difensori: il primo è Pape Sakho, centrale senegalese classe 2002 proveniente dal Pescara. Il secondo è il 2003 Kalle Wallius, terzino destro preso dai finlandesi dell’HJK Helsinki.

Foto bolognafc.it