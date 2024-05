È tutto vero: il Bologna vola in Champions!

Dopo lo straordinario successo ottenuto ieri sera in quel di Napoli, il Bologna può festeggiare l’incredibile traguardo continentale grazie al risultato di Bergamo. I felsinei, infatti, a due giornate dal termine della stagione si trovano a quota 67 punti in classifica, mentre la Roma resta inchiodata a quota 60. La Dea, per la verità, ha ancora una partita da recuperare ma il Bologna è già sicuro di finire tra le prime cinque e può addirittura puntare al terzo posto. Un sogno impossibile diventato realtà, dunque, grazie alla lungimiranza di una società sana e ben strutturata, alla bravura di un tecnico innovativo e alla disponibilità di un gruppo di giocatori mai sazi dei risultati raggiunti. Per i “pagelloni” ci sarà tempo, stasera godiamoci la festa...