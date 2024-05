Così si gioca solo in Paradiso

Estate inoltrata del 2023. Il Bologna rivoluziona l’asse della squadra: via Arnautovic (Inter), Schouten (PSV) e Dominguez (Nottingham). 40 milioni nelle casse del club, giocatori contenti della loro nuova destinazione e tifosi molto perplessi. Nel mentre, però, Sartori continua a lavorare nel sottobosco del mercato e dopo aver portato sotto le Due Torri Karlsson, Ndoye, Calafiori e Beukema, si assicura le prestazioni di El Azzouzi, Fabbian, Kristiansen, Freuler e Saelemaekers. Bingo.

Mix straordinario

Il gruppo si amalgama in fretta: lo spogliatoio è compatto, senza prime donne e con un manico alla guida che non fa sconti a nessuno. Molto semplice: chi si merita il posto in settimana, gioca titolare. In poco tempo, l’olandese Beukema e l’ex romanista Calafiori formano una coppia di centrali di raro affidamento, con il già presente Lucumi a fornire una sicura alternativa. In pratica, sono tre titolari a contendersi i due posti davanti alla porta e Motta li ruoterà in maniera magistrale. A proposito, a custodire la specchio l’indiziato unico pare Skorupski, salvo poi cedere il posto all’ottimo Ravaglia in alcune partite cruciali, vedi l’ultima in casa del Napoli. Una scelta tanto coraggiosa quanto vincente. Non sarà l’unica. A sinistra il danesino Kristiansen sorprende per continuità, mentre Lykogiannis aspetta pazientemente il proprio turno.

Sul versante opposto gioca Posch, che non sarà il “difensore-goleador” dell’anno precedente, ma il suo lo fa sempre. Dietro di lui nelle gerarchie l’eterno Lollo De Silvestri (e qui, a proposito di esperienza, andiamo sulla Luna). In mezzo, le chiavi della regia vengono affidate a Freuler, con il suo compagno elvetico Aebischer a fargli da guardia svizzera. Alla cerniera bianco crociata, Thiago aggiunge spesso una spolverata di gioventù, inserendo senza paura quella linea verde composta dal “bomber capitolino” El Azzouzi (due gol in campionato, entrambi all’Olimpico), il tuttofare Urbanski e quel Fabbian che tanto promette per il futuro del calcio italiano.

Sugli esterni si alternano Orsolini, Ndoye e Saelemaekers, con lo svedese Karlsson quasi mai chiamato in causa. Dietro all’unica punta (e che punta) si aggira l’intoccabile Ferguson, appena eletto miglior centrocampista della Serie A. Davanti, come già accennato, il monarca assoluto degli attaccanti: Joshua Zirkzee. Il tulipano ricciolone raccoglie l’eredità di Arnautovic con grande personalità e dispensa calcio: segna e fa segnare, incantando tifosi e addetti ai lavori con la sua classe cristallina, tanto da guadagnarsi l’attenzione dei maggiori club del panorama pallonaro mondiale.

Sensazioni positive

La squadra gira e, dopo aver perso contro il Milan all’esordio, infila una serie di risultati utili da stropicciarsi gli occhi: si va dal pareggio contestato di Torino contro la Juve a quello straordinario per 2-2 con l’Inter a San Siro. Il mottismo funziona alla perfezione e prima delle festività natalizie il Bologna avverte tutti che sta facendo sul serio, mettendo in riga al Dall’Ara prima la Lazio, poi la Roma e infine persino l’Atalanta di Gasperini. Sotto l’Albero di Natale, il club di Joey Saputo si ritrova in zona Champions.

Troppi tortellini

A cavallo del nuovo anno, però, il giochino sembra incepparsi: tre sberle in quel di Udine (in quella che rimarrà la peggior gara della stagione), poi un pareggio al cardiopalma raggiunto all’ultimo in casa con il Genoa, prima di finire kappaò per mano del Cagliari diretto da quel vecchio volpone di Sir Claudio Ranieri. Siamo a metà del campionato e per i più pessimisti il Bologna è già “scoppiato”. Niente di più sbagliato.

La band di Thiago, infatti, si lecca le ferite e ricuce la stagione. 2-2 nella tana del Diavolo, 2-0 alla Viola nel Derby dell’Appenino, 4-2 al Sassuolo in quello regionale, per poi andare a vincere con la Lazio alla venticinquesima, prima di espugnare il Gewiss Stadium di Bergamo ad inizio marzo. In città sono tutti d’accordo e la prendono con ironia: la flessione d’inizio anno? Ma dai, avranno esagerato coi tortellini sotto le feste...

Si vola in Coppa dei Campioni

Siamo a 10 giornate dal termine e sotto ai portici comincia a farsi largo la parola Champions. Tanto che a nessuno o quasi importa più della Zona 30 o dei voli Ryanair alle 5 del mattino. Ad Empoli, l’enfant prodige patavino Giovanni Fabbian regala al Bologna tre punti di platino, portando a casa una di quelle vittorie da “big” che di solito contraddistinguono le migliori squadre. Segnali. Inequivocabili segnali da top team.

La domenica successiva viene liquidata anche la Salernitana con un sonoro 3-0, mentre a Frosinone i rossoblù non sfondano la trincea ciociara. 0 a 0 anche nel turno successivo contro il Monza e le inseguitrici accorciano minacciosamente. Sarà mica venuto il famoso braccino del tennista? Macché. Si va a Roma alla 33a giornata e gli emiliani, spinti da oltre 3 mila tifosi, sbriciolano la resistenza giallorossa grazie ai gol di El Azzouzi, Zirkzee e Saelemaekers. Ormai, anche per i più scaramantici sembra fatta. L’1-1 casalingo contro l’Udinese e lo 0-0 dell’Olimpico Grande Torino puntellano un classifica che profuma d’Europa, mentre a Napoli il mago Motta miscela l’ennesima pozione magica, espugnando il Maradona con un pregevole 2-0 che lascia tutti a bocca aperta. Il resto è la vittoria dell’Atalanta di ieri sera e la festa in Piazza Maggiore.

Il resto è storia. Una storia che si ripropone in maniera dolcissima, perché a 60 anni di distanza dall’ultima volta, il Bologna è tornato a giocare come solo in Paradiso era consentito farlo...