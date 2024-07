Bologna, la lista dei convocati per il ritiro estivo

Diramato l’elenco dei giocatori felsinei in procinto di andare a Valles-Rio Pusteria per cominciare il ritiro estivo 2024. In attesa che si aggiunga qualche altra pedina, sono ventinove i nomi stilati da Vincenzo Italiano, mentre fanno rumore le assenze di El Azzouzi e Calafiori, quest’ultimo ormai ad un passo dall’Arsenal. Il club rimarrà in Trentino fino al 3 agosto e disputerà tre amichevoli (Brixen 24/7 ore 18, Caldiero 27/7 ore 17, Asteras 31/7 ore 18 a Bessanone), più un triangolare conclusivo proprio sabato 3 agosto insieme a Bochum e Sudtirol allo stadio “Druso” di Bolzano.

La lista

Portieri

Bagnolini, Happonen, Ravaglia, Skorupski

Difensori

Beukema, Corazza, De Luca, De Silvestri, Diop, Holm, Ilic, Lykogiannis, Posch

Centrocampisti

Aebischer, Byar, Fabbian, Freuler, Hodzic, Menegazzo, Moro, Urbanski

Attaccanti

Cambiaghi, Castro, Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Raimondo, Ravaglioli