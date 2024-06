Bologna FC, le prossime date

Dopo il riscatto di Jens Odgaard, il rinnovo di Charalampos Lykogiannis e, ovviamente, ancora in attesa dei primi colpi di mercato, riassumiamo le principali tappe che apriranno la prossima annata felsinea.

Mese intenso

La stagione 2024-2025 comincerà ufficialmente giovedì 4 luglio, quando il cervellone elettronico stabilirà l’ordine delle 38 gare del prossimo campionato di Serie A, mentre solo quattro giorni più tardi i giocatori rossoblù non convocati per gli Europei si ritroveranno al centro tecnico Niccolò Galli per effettuare le consuete visite mediche post vacanze. Poi, una manciata di giorni in città tra test atletici e qualche sgambata, prima della partenza per il ritiro di Valles-Rio Pusteria, dove il Bologna soggiornerà dal 22 luglio al 3 agosto.

I tifosi scaldano i motori

Intanto, prosegue a ritmi serrati la campagna abbonamenti in vista della nuova stagione. In appena due settimane dall’apertura dei “botteghini”, infatti, sono già oltre 10 mila tessere le tessere vendute.