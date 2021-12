Bologna, Dominguez e Viola positivi al Covid

Guai in vista per Sinisa Mihajlovic in vista di Bologna-Inter del prossimo 6 gennaio: oltre al terzo portiere Marco Molla, sono risultati positivi al Covid-19 i due centrocampisti Nicolas Viola e Nicolas Dominguez. A comunicarlo è stato lo stesso club rossoblù attraverso una nota ufficiale: “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Marco Molla, Nicolas Viola e Nicolas Dominguez. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare”.

Bologna, contro l’Inter senza centrocampisti

Il caso ha voluto che due dei tre positivi siano entrambi centrocampisti, andando così a gravare su un reparto già fortemente in crisi. Contro l’Inter, infatti, l’unico disponibile sarà Mattias Svanberg: oltre a Dominguez e Viola, nel Bologna saranno assenti i lungodegenti Schouten e Kingsley. Una possibilità potrebbe essere quella di avanzare Medel nella sua vecchia posizione di mediano, togliendolo però dal centro della difesa dove tanto bene ha fatto in questa prima parte di campionato.

Foto Twitter Bologna FC