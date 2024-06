Bologna FC: è fatta per Emil Holm

Laterale a tutta fascia di ventiquattro anni, l’ex nerazzurro sbarcherà sotto le Due Torri per una cifra compresa tra i 7 e gli 8 milioni di euro da versare nella casse dello Spezia, proprietario del cartellino. Per il giocatore scandinavo, che dovrà contendersi un posto da titolare con l’austriaco Stefan Posch, un contratto di quattro anni con opzione di rinnovo per il quinto.

Bene con la Dea

Stornello di oltre 190 centimetri, nell’annata 2023-2024 ha ben figurato in prestito alla corte di mister Gasperini, collezionando con la maglia dell’Atalanta 32 presenze complessive tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Per lui, negli oltre 900 minuti in cui è stato chiamato in causa in campionato, anche un gol realizzato nel 5-0 rifilato al Frosinone e tre assist totali. Da segnalare, inoltre, anche 8 caps e una rete con la selezione del proprio paese.

Una lunga tradizione

Emil Holm sarà dunque l’undicesimo giocatore di passaporto svedese a scendere in campo con la maglia del Bologna. Prima di lui, indimenticabili mostri sacri del calibro di Kennet Andersson e del compianto Klass Ingesson, a cui si sono succeduti buonissimi giocatori come Mattias Svanberg, Filip Helander e Mika Antonsson fino a vere e proprie meteore di passaggio come Albin Ekdal, Teddy Lucic, Emil Krafth e il “famigerato” centrocampista Erik Friberg. A questi nove, va poi aggiunto Jasper Karlsson, praticamente mai utilizzato durante la gestione di Thiago Motta e voglioso di rivalsa con la nuova guida tecnica targata Vincenzo Italiano.