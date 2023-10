Bologna-Empoli 3-0: Show dei rossoblù al Dall’Ara

All’ora dei tortellini, un Bologna affamato di punti si divora l’Empoli di Andreazzoli con il punteggio di 3-0 e conquista il sesto risultato utile consecutivo, salendo così a quota 10 in classifica. Man of match: Riccardo Orsolini, autore di una tripletta straordinaria. Menzione speciale anche per Skorupski, decisivo in almeno tre circostanze.

Cronaca del match

Sul rettangolo verde del Dall’Ara, la prima chance è dell’Empoli: corner spiovente da destra e zuccata di Ebuehi respinta dall’attento Skorupski in tuffo. Sul versante opposto, è Orsolini ad incendiare lo stadio con una progressione sull’out sinistro: il suo cross, però, non viene capitalizzato dai compagni e l’occasione sfuma. L’Empoli risponde immediatamente con Caputo dopo un pasticcio di Beukema, ma ancora una volta è Skorupksi a levare le castagne dal fuoco smanacciando il pericolo. La gara vive di continui ribaltamenti e al 15’ è un pimpante Orsolini a provarci dal limite con un sinistro che termina alto. Il Bologna c’è e qualche istante più tardi Berisha stoppa in uscita Ndoye deviando in corner il tiro dell’ex Basilea. Il gol, tuttavia, sembra nell’aria e al 21’ Orsolini rientra superbamente dal lato chiuso di destra, dribbla l’ultimo difensore azzurro e con una potente stoccata fulmina Berisha mandando in estasi i 23.000 felsinei presenti sugli spalti. L’equilibrio si rompe e la compagine toscana reagisce immediatamente con Maleh che centra la base del palo a portiere battuto. Il pubblico tira il fiato, ma è ancora l’Empoli al 30’ a rendersi pericoloso con un tiro di Baldanzi respinto basso da Skorupski. La gara è un susseguirsi di emozioni e all’imbrunire del primo tempo, Ndoye si divora tutto il campo in un sensazionale box to box prima di servire un cioccolatino a Zirkzee che a tu per tu con l’estremo ospite calcia debolmente mandando tutto in fumo. Il Dall’Ara, ovviamente, si dispera incredulo, mentre Maresca manda tutti negli spogliatoi dopo quattro minuti di recupero. All’intervallo, il Bologna è avanti di una lunghezza.

Ripresa che comincia con gli ospiti che provano subito a pareggiare i conti: corner calciato dalla bandierina di destra e volée di Caputo che impegna l’attentissimo Skorupksi. L’Empoli continua a spingere, ma è il Bologna a divorarsi il colpo del k.o. sprecando un contropiede ben architettato da Calfiori e non sfruttato da Orsolini a porta praticamente vuota. L’errore grossolano, però, non scalfisce il 7 ascolano che una manciata di secondi più tardi insacca il 2-0 con un preciso piattone rasoterra. Al 66’ Bologna 2, Empoli 0. Con il doppio vantaggio in tasca, i rossoblù amministrano il resto della gara senza particolare patemi e anzi, nel recupero, arriva anche il terzo gol di Orsolini, che supera Berisha con una precisa zampata ad incrociare su assist di El Azzouzi. Tripletta, triplice fischio e Dall’Ara in festa per questi meritatissimi tre punti.

Pagelle

Skorupski 7,5: Almeno tre parate decisive nei primi trenta minuti. Fondamentale il suo contributo in questo successo.

Corazza 6,5: Il “cinno” si impegna in un ruolo probabilmente non suo e non sfigura (De Silvestri 6: Porta in dote la solita esperienza nel finale di partita).

Beukema 6,5: Rischia la frittata in avvio di gara. Si riprende col passare dei minuti e torna a governare la difesa.

Calafiori 6,5: Fa una buonissima chiusura nelle prime battute del match e non fa rimpiangere Lucumi nel ruolo di centrale. Bene anche in fase di impostazione.

Kristiansen 6+: Attento e puntuale sul suo binario di competenza.

Moro 6: Discreta prestazione in cabina di regia (El Azzouzi 6: Entra e prende un giallo evitabile. Buono comunque il suo apporto alla causa).

Freuler 6,5: Mette ordine in mezzo, fornendo il giusto equilibrio ai compagni (Aebischer 6: Si mette a disposizione della squadra negli ultimi minuti)

Orsolini 8: Segna un gol da cineteca. Sbaglia il colpo del 2-0 da cinque centimetri, ma si rifà alla grande realizzandone altri due. “Hat Trick”, direbbero gli inglesi, pallone a casa e palma di migliore in campo da mettere in bacheca.

Ferguson 6: Capitano di giornata, lavora nel sottobosco del centrocampo

Ndoye 6,5: Progressioni sontuose e strappi da centometrista. Gioca 60 minuti di gran livello poi, inevitabilmente, si spegne alla distanza. (Lykogiannis sv)

Zirkzee 7: Pivot dal talento smisurato. Distribuisce sponde di pregevole fattura. Il centravanti, però, dovrebbe fare anche gol in occasioni come quella del primo tempo. Esce stremato tra gli applausi (Van Hooijdonk sv)

Tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Corazza (67' De Silvestri), Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler (67' Aebischer), Moro (54' El Azzouzi); Orsolini, Ferguson, Ndoye (85' Lykogiannis); Zirkzee (85' Van Hooijdonk). A disp. Gasperini, Ravaglia, Bonifazi, De Silvestri, Lykogiannis, Fabbian, Aebischer, Urbanski, Karlsson. All. Thiago Motta

Empoli (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace (68' Bastoni); Marin, Ranocchia (57' Fazzini), Maleh; Baldanzi (68' Destro); Caputo (79' Shpendi), Cambiaghi (57' Cancellieri). A disp. Perisan, Stubljar, Ismajli, Guarino, Kovalenko, Grassi, Gyasi. All. Andreazzoli

Arbitro: Maresca di Napoli

Assistenti: Palermo-Margani

IV Uomo: Santoro

VAR: Serra - La Penna

Reti: 21' Orsolini, 66' Orsolini, 92' Orsolini

Ammoniti: 9' Cacace, 39' Walukiewicz, 44' Corazza, 48' Ranocchia, 57' El Azzouzi, 81' Cancellieri

Note: 23.689 spettatori. Prima del fischio d’inizio, giro di campo della Fortitudo Baseball per celebrare la vittoria del 14° Scudetto