LIVE | Bologna-Empoli 0-0: rossoblù con la difesa a quattro

C’è tanta attesa per il primo Bologna di Thiago Motta, nuovo allenatore rossoblù. Oggi l’italo-brasiliano fa il suo esordio nella sfida contro l’Empoli tra le mura amiche del Dall’Ara. Per la sua prima da tecnico del Bologna, Thiago Motta sceglie il 4-2-3-1: Posch e Lucumì la coppia cenrale, Medel in mediana e Orsolini, Soriano e Barrow dietro ad Arnauovic.

Poche sorprese tra le fila dell’Empoli: l’unica novità è Bajrami al posto di Pjaca.

Bologna-Empoli, la cronaca

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo.

1' - Partiti! Primo possesso per l'Empoli.

4' - Subito una novità tattica nel Bologna di Thiago Motta: in fase di possesso Medel scende in mezzo ai centrali per impostare, permettendo così ai laterali di alzarsi.

5' - Pericoloso l'Empoli con Lammers, che colpisce di testa su un bel cross di Bandinelli. Skorupski alza in corner.

7' - Ancora un brivido per il Bologna! Cambiaso perde palla e la serve involontariamente a Satriano. Ancora bravo Skorupski nel parare con i piedi.

10' - Un altro regalo del Bologna! Posch lascia la palla a Lammers ma ancora una volta l'Empoli non riesce a sfruttare l'occasione.

17' - Rientro da sinistra e tiro in porta con il destro da parte di Barrow: para Vicario.

20' - Azione piuttosto confusa del Bologna che però arriva a calciare con Orsolini: Vicario para in allungo.

21' - Doppia occasione per Orsolini! L'esterno ex Atalanta ci prova prima con una punizione, poi viene servito da Barrow ma con la testa non riesce ad indirizzare verso la porta.

26' - Ripartenza in velocità di Satriano che mette la palla a rimorchio per Bandinelli. Il destro del capitano dell'Empoli però è debole.

31' - Pericoloso Haas che calcia da dentro l'area di rigore, bravo Lucumì a respingere.

35' - Trama complessa ma efficace del Bologna che manda al tiro Barrow. Il destro del gambiano però è altissimo.

45' - Ripartenza sprecata prima da Soriano e poi da Orsolini, entrambi poco convinti nel servire Arnautovic in profondità.

45'+2 - Finisce il primo tempo.

Bologna-Empoli, il tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Bonifazi, Lykogiannis, Kasius, Sosa, Aebischer, Dominguez, Ferguson, Moro, Vignato, Zirkzee.

Allenatore: Thiago Motta.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano.

A disposizione: Ujkani, Perisan, Walukiewicz, Cacace, De Winter, Ekong, Fazzini, Grassi, Henderson, Degli Innocenti, Pjaca, Cambiaghi.

Allenatore: Paolo Zanetti.

Arbitro: Volpi di Arezzo.

Assistenti: Di Monte, Massara.

IV Uomo: Piccinini.

VAR: Nasca.

AVAR: Del Giovane.

Reti: -.

Ammonizioni: -.

Espulsioni: -.