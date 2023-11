Bologna FC: da risolvere l’enigma Saelemaekers

Giunto a Bologna come ciliegina sulla torta di un mercato scoppiettante, la “salamandra” finora non ha incendiato la passione dei tifosi, nonostante qualità tecniche invidiabili ed un background di primissimo livello. Il tempo per rimettersi in carreggiata non manca di certo, ma d'ora in poi dovrà bruciare le tappe per guadagnarsi a suon di prestazioni la fiducia del popolo rossoblù, apparso ancora piuttosto scettico sulle reali capacità dell’ex milanista.

Carriera importante: dall’ Anderlecht allo Scudetto con Pioli

Classe 1999 originario di Berchem-Sainte-Agathe, dopo essere cresciuto nella prestigiosa formazione biancomalva di Bruxelles passa al Milan nel gennaio del 2020. Scalate le gerarchie iniziali, con il Diavolo rossonero totalizza 140 presenze tra campionato e coppe, condendo il tutto con 10 reti e 14 assist, mentre in parallelo colleziona 12 convocazioni con la nazionale dei Diavoli Rossi del Belgio. In questi 3 anni e mezzo di Milan matura a livello internazionale, ma soprattutto contribuisce in maniera determinante alla vittoria di quello Scudetto datato 2022 che sulla sponda rossonera dei Navigli mancava da ormai 11 anni. Infine, nell’estate 2023, deluso dai ribaltamenti societari in casa meneghina e probabilmente conscio di non poter più trovare tanto spazio nello scacchiere tattico di Stefano Pioli, opta per scendere con la formula del prestito in Emilia, convinto dalle telefonate di Thiago Motta e dall’invitante progetto sportivo messo in cantiere dal club felsineo.

Serve qualcosa in più

Sbarcato sotto le Due Torri con grande entusiasmo, finora, però, il laterale fiammingo ha racimolato solo 470 minuti totali, rimediando un cartellino rosso nella trasferta di Monza della sesta giornata e non riuscendo praticamente mai ad incidere in maniera concreta in zona gol. Nelle sue otto apparizioni complessive, infatti, si è indubbiamente battuto con la tenacia di chi vuol far la differenza, ma è risultato terribilmente sterile sul piano offensivo. Difficile capire il perché di questo stallo, visto che i colpi sono da ottimo giocatore e la testa -lo ha detto lui in sede di presentazione- anche. Le assenze forzate di Orsolini e Karlsson adesso gli daranno tutto lo spazio di cui ha bisogno, ma dovrà dimostrare di essere veramente il valore aggiunto di questo ambizioso Bologna. Inutile nascondersi: per continuare a sognare in grande, ci sarà inevitabilmente bisogno di ritrovare anche il miglior Alexis Saelemaekers.