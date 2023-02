Bologna in Europa? Il sogno è possibile

Sconfitte con Roma e Atalanta, poi tre vittorie e un pareggio: il bilancio in campionato del Bologna, nel 2023, è più che positivo. I rossoblù, nonostante le tante assenze, sotto la sapiente guida di Thiago Motta stanno trovando una certa quadra. Uomini chiave inaspettati, come Posch, conferme da volti conosciuti, come Orsolini e Dominguez, e nuovi protagonisti, come Ferguson e Zirkzee. Tanto che, approfittando del -15 comminato alla Juventus, il Bologna si trova ad un solo punto dal Torino settimo in classifica. Un posto che sulla carta significa poco, ma che potrebbe valere l’Europa.

Gli incastri

Procedendo con ordine, si parte dal regolamento: la Serie A prevede che ad andare in Europa siano i primi sei qualificati (quattro posti per la Champions, uno per l’Europa League e uno per la Conference League) ai quali si aggiunge un altro posto in Europa League per la vincitrice della Coppa Italia, per un totale di sette partecipanti alle competizioni europee.

La vincitrice della Coppa Italia, però, è spesso una squadra che ha già conquistato il proprio posto in Europa attraverso il campionato: a questo punto, la settima partecipante alle coppe europee diventa la settima qualificata in Serie A.

La Coppa Italia al momento vede due semifinali: Fiorentina-Cremonese da un lato, Inter-Juventus dall’altro. Per sperare, il Bologna dovrebbe tifare per i nerazzurri, gli unici che finora hanno dimostrato di potersi prendere un posto in Europa con il solo piazzamento in campionato. Se infatti dovessero vincere la competizione una tra Fiorentina, Cremonese e Juventus, sarebbero loro a conquistarsi il settimo e ultimo ticket europeo. Anche se, in realtà, il discorso sulla Juventus rimane aperto: se anche i bianconeri dovessero aggiudicarsi la Coppa Italia, non è affatto escluso che la Uefa possa impedirgli di partecipare alle competizioni europee visti i procedimenti a suo carico ancora in corso. A quel punto lo scenario sarebbe non normato, e quindi con un esito ancora sconosciuto. Un altro discorso parallelo è da fare per la Fiorentina: attualmente in corsa in Conference League, se i viola dovessero vincere sia Coppa Italia che Conference allora le italiane in Europa diventerebbero otto, con la Viola direttamente in Europa League e il settimo slot in campionato che varrebbe la qualificazione in Conference. Gli scenari sono diversi, ma il Bologna può sperare.

Foto Twitter Bologna FC 1909