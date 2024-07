Bologna, il contributo dei rossoblù all’Europeo tedesco

Terminato l’Europeo 2024 con il meritato successo della Spagna, è tempo di tracciare i classici bilanci riepilogativi. Tra questi, uno in particolare riguarda da vicino proprio il Bologna, essendo una delle squadre che ha inciso di più sui tabellini della recente kermesse teutonica. Undici, in totale, fra gol e assist, una cifra da capogiro che ha collocato il club emiliano sul podio della graduatoria stilata dall'UEFA, superato soltanto da due big del calibro di Barcellona e Lipsia giunte prime a pari merito a quota dodici.

Guardie svizzere

A mettersi particolarmente in evidenza in questa singolare classifica sono stati i tre elvetici, con Remo Freuler autore di un gol (contro l’Italia) e due assist, così come il compagno di reparto Michel Aebischer a segno all’esordio contro l’Ungheria con un bel destro a giro e altrettanto lesto nel fornire due passaggi vincenti ai compagni nel corso del torneo. La scheggia Dan Ndoye, invece, ha firmato il timbro del momentaneo vantaggio sui padroni di casa della Germania nella fase a gironi con una pregevole volèe acrobatica (tra l’altro su invito dello stesso Freuler), prima di propiziare il gol di Embolo nei Quarti di Finale contro l’Inghilterra.

Tre assist da tre difensori

Guardando rapidamente agli altri rossoblù in campo, indimenticabile il passaggio per la perla di Zaccagni contro la Croazia effettuato da un Riccardo Calafiori in versione Franz Beckenbauer, uscito palla al piede dalla trequarti azzurra prima di allargare intelligentemente il gioco per il compagno a tempo ormai scaduto. Inoltre, da segnalare anche una sponda aerea effettuata da Stefan Posch per l’inutile gol di Gregoritsh nella sconfitta subita 2-1 dall’Austria per mano della Turchia agli Ottavi di Finale e un passaggio vincente (se così possiamo definirlo, visto che il gol è una rasoiata da lontano di Hjulmand) del danese Victor Kristiansen nel pareggio per 1-1 tra Inghilterra e Danimarca.

Bene “Skoru”

Menzione particolare, infine, per il portierone Lukasz Skorupski, che nell’ultima gara del raggruppamento D pareggiata dalla sua Polonia contro la Francia si è opposto in maniera sublime agli assalti di marca transalpina, guadagnandosi così il premio di MVP della partita. Sei parate, una più importante dell’altra, e un solo gol incassato su calcio di rigore battuto da Mbappe. Niente male, per uno che fino a dodici mesi fa veniva costantemente criticato da buona parte dei tifosi…