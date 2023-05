Bologna FC, Posch acquistato a titolo definitivo

In un comunicato stampa diffuso questa mattina dalla società emiliana, il Bologna Football Club 1909 ha reso noto di aver esercitato l’opzione per il riscatto a titolo definitivo di Stefan Posch dai tedeschi del TSG Hoffenheim.

Difensore goleador

Originario di Judenburg, il classe 1997 sbarca sotto le Due Torri con la formula del prestito all’imbrunire dello scorso mercato estivo per ricoprire il ruolo di difensore centrale. Con il passare delle giornate, però, l’austriaco viene dirottato sulla corsia di destra, cominciando a sorprendere tutti per la sua grande propensione offensiva. Ecco allora che nel successo per 2-1 contro il Torino della 13° giornata firma il suo primo squillo sul suolo italico. Cinque giornate più tardi, trova il gol vittoria alla Dacia Arena di Udine con una spizzata sotto misura, mentre tra il 20° e il 21° turno ci prende gusto e buca prima la porta spezzina nel successo per 2-0 contro i liguri e poi regala il derby dell’Appennino al Bologna con la zuccata decisiva per il 2-1 finale in casa della Fiorentina. In tempi più recenti, invece, indimenticabile lo straordinario missile con cui ha aperto la strada al Bologna nel 3-0 interno rifilato all’Udinese all’inizio di aprile, seguito da quel tap-in in torsione realizzato per il momentaneo 3-0 nella scorsa trasferta di Cremona dominata dai rossoblù per 5-1. In attesa di capire cosa succederà nell’ultima di campionato, dunque, il contributo alla causa felsinea dell’austriaco può già definirsi ampiamente soddisfacente.



I numeri di Posch

Alla sua prima stagione in Serie A, Stefan ha collezionato ben 29 presenze, giocando complessivamente 2.467 minuti. Il tutto, come detto, impreziosito da ben 6 reti e 2 assist (in attesa di vedere se riuscirà ad incrementare il proprio bottino nella gara conclusiva in programma domenica sera in quel di Lecce). Senza dimenticare che ad oggi può anche vantare ventidue presenze e una rete con la maglia della nazionale austriaca. Riscattato per una cifra che non dovrebbe discostarsi troppo dai 5 milioni di euro, il terzino rappresenta un investimento affidabile e un giocatore di sicuro talento su cui puntare in vista della costruzione del nuovo Bologna targato 2023-2024.