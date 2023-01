Si torna al Dall’Ara: Bologna-Atalanta, le probabili formazioni

Il Bologna torna a giocare al Dall’Ara dopo la sosta per i Mondiali in Qatar e lo fa affrontando l’Atalanta. La squadra di Thiago Motta è reduce da una sconfitta per 1 a 0 contro la Roma mentre la Dea ha pareggiato per 2 a 2 in rimonta sul campo dello Spezia.

Bologna-Atalanta, le scelte dei due allenatori

Motta dovrà fare i conti con i tanti assenti, specialmente nel reparto d’attacco: mancheranno dalla sfida Arnautovic (infortunato al piede contro la Roma), Zirkzee e Barrow. Oltre a loro, non ci saranno neanche De Silvestri e il lungodegente Bonifazi, più i due uomini mercato Kasius e Vignato.

Il Bologna dovrebbe scendere in campo con dieci undicesimi della formazione vista all’Olimpico: l’unica novità dovrebbe essere Sansone al posto di Arnautovic. L’unico ballottaggio è quello tra Aebischer e Soriano per il posto sull’out di sinistra nella linea dei trequartisti.

Nell’Atalanta mancherà Zapata, infortunato, e Malinovskyi, in procinto di passare al Marsiglia. Al posto del colombiano ci sarà Hojlund.

Bologna-Atalanta, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Medel, Ferguson; Orsolini, Dominguez, Soriano; Sansone.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Cambiaso, Sosa, Moro, Schouten, Aebischer, Pyyhtia, Raimondo.

Allenatore: Thiago Motta.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Hojlund.

A disposizione: Rossi, Okoli, Djimsiti, Demiral, Zappacosta, Zortea, Ederson, Soppy, Maehle, Boga, Muriel.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Assistenti: Rossi, Capaldo.

IV Uomo: Perenzoni.

VAR: Banti.

AVAR: Pairetto.