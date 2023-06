Bologna FC, dal 21 giugno parte la campagna abbonamenti

In attesa di immergersi completamente in una sessione di mercato estiva che si preannuncia letteralmente rovente, il Bologna Football Club comunica le nuove disposizioni in merito alla campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024.

Frontiera tecnologica

La grande novità sarà rappresentata dall’opzione digitale, ovvero dalla possibilità di scaricare l’abbonamento sulla Nuova App (che sarà disponibile dal 24 luglio) per averlo sempre a portata di mano all’interno del proprio smartphone. Una soluzione che non esclude la vecchia “We Are One Card” (ancora in vigore per coloro che preferiranno continuare ad utilizzarla), ma che consentirà al tifoso di poter contare su un pacchetto di ulteriori vantaggi, come il cambio utilizzatore per 19 partite, lo sconto per acquistare i tagliandi per le gare di Coppa Italia e ovviamente la prelazione per le sfide ad alta richiesta. Come detto la “We Are One Card” non andrà completamente in pensione, ma da quest’anno non sarà più obbligatoria per sottoscrivere l’abbonamento e rimarrà necessaria soltanto per le trasferte con limiti imposti dall’Osservatorio.

Le date

La nuova campagna avrà due tempistiche separate e ben definite. Una prima fase scatterà alle ore 10 del 21 giugno e terminerà alla mezzanotte del 23 luglio, lasso di tempo nel quale sarà possibile rinnovare il proprio abbonamento oppure sottoscriverne uno ex novo (scegliendo un posto tra quelli disponibili non occupato dai precedenti abbonati), potendo contare su una serie di agevolazioni studiate ad hoc. Nella seconda fase, che comincerà alle ore 10 del 24 luglio, invece, la vendita sarà libera ma senza poter usufruire degli sconti previsti in precedenza.

Dove acquistarlo?

Il pass valido per tutta la stagione potrà essere sottoscritto comodamente seguendo le istruzioni presenti sul sito ufficiale del club rossoblù (bolognafc.it), presso i punti vendita “Vivaticket” abilitati, oppure in città da Luca Elettronica (Via Emilia Levante 80/b) o Dal Divinos in Via Andrea Costa 204.