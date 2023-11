Bologna FC: Tanti i rossoblù convocati dalle rispettive nazionali

Archiviato temporaneamente il campionato con ancora un po’ di amaro in bocca per l’immeritata sconfitta di Firenze, è nuovamente tempo di tornare a concentrarsi sulle sfide di qualificazione in vista del prossimo torneo continentale che si terrà in Germania nell’estate del 2024. Da Bologna partirà un folto contingente, composto da 10 giocatori nelle nazionali maggiori più tre in quelle giovanili. Nove europei, più il sudamericano Jhon Lucumi (impegnato al di là dell’Atlantico nelle sfide valide per il Mondiale 2026), per quanto riguarda i "grandi", mentre a rappresentare i giovani ci saranno Riccardo Calafiori e Giovanni Fabbian convocati dall’Under 21 Azzurra per le gare contro San Marino e Irlanda in programma il 16 e il 21 novembre Kasper Urbanski, selezionato dalla Polonia Under 20 per affrontare i pari età della Repubblica Ceca.

Verso Euro 2024

La colonia più folta tra i felsinei in giro per il continente resta quella elvetica, con il CT Murat Yakin che ha convocato i centrocampisti Dan Ndoye, Micheal Aebischer e Remo Freuler per le gare contro Israele, Kosovo e Romania. Immancabile, poi, sul taccuino di Steve Clarke anche il nome di Lewis Ferguson per la Scozia, così come quello di Lukasz Skorupski nella lista della Polonia. Chiamata anche per Nikola Moro con la prestigiosa selezione della Croazia e per il giovane laterale Victor Kristiansen con quella della Danimarca. Ritorno in nazionale, infine, per il terzino Stefan Posch che scenderà in campo per difendere i colori dell’Austria dopo l’assenza per infortunio e per il trequartista esterno Alexis Saelemaekers, richiamato dal tecnico Domenico Tedesco per aiutare i Diavoli Rossi del Belgio nella doppia sfida interna con Serbia ed Azerbaigian. Resterà a casa, invece, Kasper Karlsson, infortunatosi al ginocchio in allenamento una decina di giorni fa e dunque costretto a saltare la chiamata della “sua” Svezia per il doppio impegno con Azerbaigian e Estonia. I tempi di recupero dell’ala scandinava sono stimati approssimativamente intorno alle sei settimane.