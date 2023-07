Bologna FC: 24 i convocati per il ritiro di Valles-Rio Pusteria

Saranno 24 i calciatori che nel pomeriggio di oggi partiranno in direzione Valles- Rio Pusteria per cominciare la preparazione estiva tra le fresche vallate della provincia di Bolzano. A disposizione di mister Thiago Motta per questa prima parte di ritiro ci saranno tre portieri (Bagnolini, Ravaglia e Skorupski), nove difensori (Amey, Beukema, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Posch e Sosa), sette centrocampisti (Aebischer, Dominguez, Ferguson, Moro, Pyyhtia, Rosetti e Schouten) e cinque attaccanti (Arnautovic, Barrow, Ebone, Mazia e Raimondo). Oltre alla mancata convocazione del lungodegente Soumaoro ancora impegnato con la complessa fase di riabilitazione, spicca l’assenza di Orsolini che, a causa di una tendinopatia dell’adduttore sinistro, lavorerà all’Isokinetic seguendo un programma personalizzato. Zirkzee, invece, raggiungerà i compagni nei prossimi giorni, mentre Binks, Vignato e Van Hooijdonk risultano ormai ai margini del nuovo progetto tecnico felsineo e quindi non prenderanno parte alla spedizione trentina.

Nuovo Main Sponsor

Intanto, dopo l’addio del marchio “Cazoo”, sarà il logo del Gruppo Saputo il principale partner dei rossoblù in vista della prossima stagione (con opzione anche per quella successiva). La scritta, infatti, comparirà sin da subito sulla maglia della prima squadra a dimostrazione di un legame sempre più solido tra la famiglia canadese e il Bologna.

Le parole del Presidente

Intervenuto direttamente sul sito ufficiale del club rossoblù, Joey Saputo ha così illustrato questa nuova partnership: “Da 30 anni ormai ho iniziato a investire nello sport e in particolare nel calcio, prima a Montreal e poi a Bologna, sempre con l’appoggio della mia famiglia e di tutto il gruppo. Quest’anno abbiamo voluto che il logo Saputo comparisse sulle maglie per riaffermare una volta di più l’impegno della famiglia nella promozione dell’attività sportiva dal punto di vista agonistico ma anche formativo e solidale”, ha concluso il numero uno del club emiliano. “Mi piace pensare che la mia famiglia sia sempre più parte integrante del tessuto economico e sociale della città”.