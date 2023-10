Bologna FC: è ora di puntare alla Coppa Italia

Un sorteggio assolutamente insensato dal punto di vista sportivo, con le squadre provenienti dalle serie minori praticamente escluse dalla possibilità di proseguire il cammino, le “big” che entrano in competizione solo agli ottavi (peraltro giocando sempre in casa) e infine una cervellotica programmazione televisiva con orari senza senso logico (imperdibile, per esempio, Cremonese- Cittadella in programma alle 15 di martedì prossimo). Pochissime sorprese, quasi impossibile assistere ad un cosiddetto “Giant Killing” (vero marchio di fabbrica della F.A. Cup, con squadre di quarta serie che ogni tanto eliminano un top team di Championship o addirittura di Premier League in sperduti stadi di provincia) e una volta escluse le pochissime eccezioni, si vive stancamente la stessa litania da ormai tanto, troppo tempo. Peccato, perché sarebbe davvero uno spot per il nostro calcio.

Chi vince trova i Campioni in carica

Ora, fatta la doverosa premessa sul formato assolutamente incompatibile con lo spettacolo, il Bologna arriva a questa sfida dopo aver battuto per 2-0 il Cesena nel turno agostano, mentre il Verona è giunto sino a questo punto dopo aver superato per 3-1 l’Ascoli ai Trentaduesimi di Finale. Chi la spunterà tra felsinei e scaligeri, staccherà un biglietto di sola andata per San Siro, dove ad attendere la vincente ci sarà l’Inter detentore del trofeo. Insomma, a proposito di format da rivedere...

Palmares

Infine, sbirciando l’Albo d’Oro di questa competizione, si evidenziano due soli successi (ormai datatissimi) per i rossoblù (il primo nel 69’/’70 e il secondo nel 73’/74’), mentre è ancora vuota la casella relativa all’Hellas Verona. Insomma, data la storia importante dei due club, il bottimo appare decisamante troppo magro. Più in generale, la classifica di questa competizione vede in testa la Juventus con 14 titoli, poi Inter e Roma con 9, Lazio 7, Napoli e Fiorentina 6, Torino e Milan 5, Sampdoria 4, Parma 3, Bologna 2, Atalanta, Vicenza, Venezia, Genoa e Vado 1.