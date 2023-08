Bologna FC: domani la prestigiosa sfida all’AZ di Alkmaar

Dopo aver battuto in rimonta l’Utrecht nel primo test match “orange” di questa seconda fase di preparazione e con ancora nelle orecchie le pesanti dichiarazioni rilasciate da Thiago Motta al triplice fischio (“servono rinforzi perché al momento non siamo in grado di competere”), il Bologna si appresta a sfidare i padroni di casa dell’AZ nell’incontro che concluderà il soggiorno felsineo nei Paesi Bassi. Nel pomeriggio di domani, dunque, i rossoblù saranno di scena all’AFAS Stadium di Alkmaar (esattamente come un anno fa) dove ad attenderli ci saranno gli ambizioni biancorossi guidati dal tecnico Pascal Jansen.

Focus sui prossimi avversari: i “De Kaasboeren” di Alkmaar

Soprannominati i “Produttori di Formaggio” per via del tipico prodotto caseario della regione della Frisia Occidentale, nella bacheca societaria brillano due Campionati Nazionali (1980-1981 e 2008-2009), quattro Coppe Nazionali (1977-1978, 1980-1981, 1981-1982 e 2012-2013) e una Johan Cruyff Schaal (2009-2010). Da anni ormai sempre a ridosso delle big dell’Eredivisie, nella passata stagione si sono classificati al 4° posto finale, raggiungendo persino una storica semifinale di Conference League (persa poi per mano dei londinesi del West Ham) nel maggio scorso. Conference League che gli olandesi ricominceranno il prossimo giovedì affrontando il Santa Coloma, piccolo club del Principato di Andorra.



Biglietti per l’esordio in campionato

Intanto, la società ha comunicato le modalità di acquisto dei tagliandi per assistere al match casalingo contro il Milan in programma lunedì 21 alle ore 20.45 al Dall’Ara. I giorni 7 e 8 saranno riservati agli abbonati che potranno acquistare biglietti per altri sostenitori, il 9 sarà dedicato ai soli residenti nella città di Bologna, mentre dal 10 la vendita sarà libera. Infine, si ricorda che proprio il 21 di agosto sarà il termine ultimo per sottoscrivere l’abbonamento valido per tutto il campionato di Serie A 2023-2024.