Bologna FC, domani la prestigiosa sfida al Monaco

Dopo aver battuto piuttosto agevolmente il Rio Pusteria con un secco 13-0 nella prima uscita stagionale e poi aver impattato per 2-2 contro il Palermo solo qualche giorno fa, il Bologna si appresta ad alzare ulteriormente l’asticella sfidando il Monaco guidato dal tecnico austriaco Adi Hutter. Un gustoso antipasto “europeo”, dunque, prima di volare nei Paesi Bassi per affrontare in successione Utrecht e AZ Alkmaar nel corso della prossima settimana. La contesa, che si giocherà al centro tecnico Niccolò Galli alle ore 18, sarà a porte chiuse per via di alcuni lavori stradali ma interamente trasmessa in diretta dal canale Sky Sport Calcio. Da segnalare, infine, che la direzione di gara sarà affidata al signor Volpi di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti Liberti e Ricciardi, con quarto uomo Perenzoni.

La squadra del Principato

Fondato nel 1926, l’AS Monaco vanta una ricca tradizione calcistica e una bacheca impreziosita da 8 titoli di Francia, 5 Coppe Nazionali e 2 Supercoppe francesi. Al 5° posto fra i club più titolati d’Oltralpe, i “Les Rouges et Blancs” nel 2004 raggiunsero e persero anche una storica finale di Champions League contro quel Porto dei miracoli guidato da un giovanissimo Josè Mourinho. Giunti sesti nell’ultima edizione della Ligue 1, i monegaschi cominceranno il proprio cammino nel prossimo campionato domenica 13 agosto affrontando il Clermont in trasferta, mentre l’esordio casalingo allo “Stade Louis-II” è previsto per il weekend successivo contro lo Strasburgo.

Coppa Italia

Nel frattempo è stata svelata la data del primo impegno ufficiale di questa stagione 2023-2024. Come di consueto, ad aprire le danze sarà la Coppa Italia e il Bologna se la vedrà al Dall’Ara venerdì 11 agosto alle ore 21.15 contro la vincente del match tra Cesena e Virtus Entella. La partita, valida per i Trentaduesimi del torneo, sarà trasmessa anche in chiaro su Italia 1.