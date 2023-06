Bologna FC: il rebus della fascia sinistra

Il mercato è ormai alle porte e per la dirigenza felsinea si prospettano mesi di intenso lavoro per risolvere spinosi casi contrattuali e perfezionare i prossimi acquisti in vista della stagione 2023-2024. Tra i tanti capitoli ancora da approfondire, però, c’è anche il discorso relativo al terzino mancino visto che entrambi i giocatori che in questa stagione si sono alternati nel ruolo di titolare sembrano ormai destinati a continuare le rispettive carriere lontano da Casteldebole.

Cambiaso rientra a Torino

Il giovane di proprietà della Juventus è ora impegnato con l’Under 21 del CT Nicolato negli Europei di categoria, ma alla fine della rassegna continentale farà ritorno alla base bianconera, essendo scaduto l’accordo di cessione a titolo temporaneo tra i due club. Classe 2000, a Bologna è cresciuto molto, acquisendo sempre più confidenza con il game plan voluto da Motta. Nel campionato appena concluso è sceso in campo per 32 partite, superando i 2.000 minuti di gioco e confezionando 3 assist. Il futuro è dalla sua parte, ma salvo improbabili ribaltoni lo scriverà con una maglietta di colore diverso rispetto a quella felsinea.

Nodo Kyriakopoulos: il Sassuolo vuole troppo

Molto apprezzato da mister Thiago Motta per la sua capacità di poter giocare tranquillamente anche una cinquantina di metri più avanti in qualità di esterno alto, dal suo arrivo in prestito nel gennaio scorso si è ritagliato uno spazio importante all’interno del gruppo. Nella seconda parte di campionato, infatti, è sceso in campo per ben 12 volte con la casacca petroniana confezionando ben 2 assist. Tenuto lontano dal rettangolo verde nelle ultime 6 partite a causa di una labirintite, il destino del greco sembra ormai quello di risalire la Via Emilia per tornare a Sassuolo, squadra proprietaria del suo cartellino. Ancora ventisettenne e ben inserito nel contesto bolognese potrebbe rappresentare l’opzione ideale, ma l’elevato costo di un trasferimento definitivo (i neroverdi chiedono 4 milioni), ha spinto la dirigenza a vagliare altre opzioni.

Lykogiannis resta un “buon vice”

Dotato di un mancino particolarmente educato, nella sua prima annata in rossoblù ha disputato un campionato di sufficiente consistenza, consentendo allo staff tecnico di poter contare su un’alternativa di buon livello. Sbarcato a Bologna dopo la retrocessione del Cagliari, in questa stagione ha collezionato 21 presenze in campionato (per un totale di 1.106 minuti complessivi) più 3 gare intere di Coppa Italia. Nel suo ruolino 2022/2023 da segnale anche due reti: quella tanto fortunata quanto inutile nel 6-1 subito a San Siro per mano dell’Inter alla 14a giornata e quella molto più pesante nell 2-2 esterno di Salerno alla 27a . Insomma, il greco ha risposto presente quando è stato chiamato in causa, ma l’impressione è che difficilmente ricoprirà il ruolo di terzino titolare nel futuro starting eleven disegnato da Thiago Motta.

Piace Doig

Con Cambiaso ormai indirizzato sul via del ritorno verso Torino, “Kyria” in quel di Sassuolo e “Lyko” considerato un buon giocatore ma non un titolare, al Bologna servirà per forza qualcuno in grado di ricoprire con estrema naturalezza la posizione “numero 3”. Tra i vari rumors, spicca quello dello scozzese Josh Doig, quest’anno 22 presenze condite da 2 gol e 4 assist con la maglia dell’Hellas Verona. Giunto nella città scaligera nell’estate scorsa dall’Hibernian, il laterale sinistro potrebbe rappresentare il profilo giusto per il nuovo Bologna targato 2023/2024. Nello spogliatoio felsineo troverebbe una guida nel connazionale Lewis Ferguson e la grande possibilità di esplodere come capitò due anni fa all’altro suo connazionale (anch’esso laterale mancino) Aaron Hickey, ora in Premier League tra le fila del Brentford. L’operazione non sembra facile, ma il profilo del calciatore potrebbe davvero meritare un investimento importante.