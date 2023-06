Bologna FC, Sartori toglie Ferguson dal mercato

Nel corso di una breve intervista rilasciata al sito Tuttobolognaweb, il Direttore Tecnico Giovanni Sartori ha fugato ogni dubbio sulla possibile partenza del giovane incursore originario di Hamilton, recentemente al centro di alcuni rumors di mercato. “Ferguson è già stato confermato, perché fa parte del nostro progetto inerente al prossimo anno”, ha sottolineato in maniera chiara e perentoria l’esperto dirigente felsineo. Impossibile dargli torto, visto che lo scozzese è sbarcato a Bologna in punta di piedi nell'estate scorsa, per poi prendersi una meritata maglia da titolare e diventare via via un pedina sempre più indispensabile nello scacchiere tattico di mister Thiago Motta.

I numeri di Ferguson

Classico prototipo del centrocampista britannico “box to box”, Lewis approda nel capoluogo emiliano nel luglio del 2022 acquistato dall’Aberdeen per una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro. Nella sua prima stagione in Serie A, ha collezionato 32 presenze per un totale di 2.321 minuti giocati. Il tutto condito da ben 7 reti stagionali, quasi tutte decisive. Di testa, da fuori area (straordinario quello del 3-0 firmato in casa contro il Sassuolo), in mischia, di rapina o di precisione come nell’ultima gara contro il Lecce, Ferguson ha dimostrato di essere in grado di poter segnare in ogni occasione, accendendo così su di lui un naturale interesse da parte di molti grandi club di spessore internazionale.

Si cerca Doig, altro giovane scozzese

Che al di là del Vallo di Adriano stiano sbocciando nuove nidiate di ottimi giocatori è ormai cosa nota. Basti pensare alle passate performance di un certo Aaron Hickey, giunto a Bologna dagli Hearts of Midlothian per un cifra relativamente bassa e rivenduto Oltremanica (al Brentford, in Premier League), dopo una stagione sfavillante in cambio di un assegno vicino ai 20 milioni. Una plusvalenza coi fiocchi, che verosimilmente in futuro si ripeterà con Ferguson e che sta ingolosendo a tal punto la dirigenza bolognese tanto da voler allargare la colonia “anglosassone” della squadra. Sì, perché i giocatori scozzesi hanno il vantaggio di costare cifre ragionevoli e di aver voglia di crescere nel Belpaese per poi chissà, magari un giorno, tornare sull'Isola d' Albione per confrontarsi con le stelle della Premier League inglese. Per questo, dunque, il Bologna avrebbe messo nel mirino il laterale ventunenne Josh Doig del Verona Hellas, altro giovane prospetto della Nazionale del Cardo giunto in Italia appena un anno fa dai biancoverdi dell’Hibernian e che in questa stagione ha realizzato 2 gol e fornito 4 assist con la casacca della formazione scaligera.