Bologna FC: focus su Zirkzee, il tulipano d’ebano che sta incantando tutti

“Il talento non manca di certo, ma è sotto porta che deve crescere”. Questo, più o meno, era il giudizio condiviso dal popolo rossoblù su Joshua Zirkzee fino a qualche mese, quando tutti lo ritenevano più una seconda punta che un vero e proprio finalizzatore. In tutta onestà, effettivamente, l’addio di Arnautovic nel movimentato mercato estivo e il mancato arrivo di Muriel, avevano lasciato parecchi dubbi sulla pericolosità del reparto offensivo felsineo perché sì “Joshua è bravo, ma non farà mai i gol di Arna”, mentre “Van Hooijdonk ha segnato solo in un campionato meno impegnativo”. Tutto vero o quasi. Già perché a differenza del credo popolare, Thiago aveva sin da subito intuito le qualità determinanti del riccioluto ex Anderlecht e non ha voluto altri “competitor” in quella posizione per consegnargli direttamente le chiavi dell’attacco. Pian piano, infatti, grazie ad un impianto di gioco offensivo e ad una disponibilità di gruppo invidiabile, il numero 9 rossoblù è cresciuto partita dopo partita a tal punto da diventare una delle pedine imprescindibili dello scacchiere tattico felsineo. Ovviamente, su di lui, si registrano già gli approcci delle big del calcio, ma per ora godiamocelo sotto le Due Torri. Per spiccare il definitivo volo verso l’Olimpo del pallone, Joshua, avrà ancora tempo...

Dal gol all’esordio alla doppietta di ieri

11 agosto: la nuova stagione si apre con un sentitissimo derby di Coppa Italia tra Bologna e Cesena. Sul punteggio di 1-0 (vantaggio firmato Corazza), Zirkzee entra al 76’ al posto proprio di un “Arna” ormai con le valigie in mano e dopo cinque minuti realizza il gol che chiude il conto. Una marcatura non banale, se si analizza il movimento tecnico grazie al quale Joshua si è liberato dei difensori romagnoli prima di battere il portiere Pisseri. Un gesto raffinato che alla stragrande maggioranza degli appassionati avrà certamente ricordato il gol di Dennis Bergkamp in un Arsenal-Newcastle di una ventina di anni fa, votato non a caso come uno dei gol più belli della storia della Premier League.

2 settembre: al 60’ minuto di una gara complicata contro il Cagliari, Zirkzee detta il passaggio al giovane Krisitiansen e da posizione defilata batte di prima intenzione Radunovic sul primo palo. È il gol che riequilibra un match, vinto poi dagli emiliani grazie al tap-in di Fabbian allo scadere.

7 ottobre: alla Scala del Calcio, contro l’Inter, l’olandese mette nuovamente la sua firma e lo fa in maniera pesante, con un altra magia delle sue. Finta mancina e poi piattone destro dal limite dell’area che non lascia scampo a Sommer per il 2-2 finale.

28 ottobre: nella decima di campionato, Zirkzee apre il derby regionale contro il Sassuolo con l’ennesimo capolavoro. Stavolta agganciando in maniera sublime un lancio chilometrico di Beukema prima di superare il portiere neroverde in uscita. Un misto tra classe, eleganza e potenza, anche se poi, i padroni di casa, troveranno il punto del pari con Boleca.

12 novembre: nel terzo derby stagionale, in questo caso al Franchi contro la Fiorentina, l’ex Anderlecht realizza il penalty del momentaneo 1-1 assumendosi la responsabilità di presentarsi dagli undici metri in una gara così importante. Peccato che alla fine saranno i toscani a spuntarla con il punteggio di 2-1.

27 novembre: torna a segnare in casa dopo il gol alla seconda di campionato e lo fa con una potente fuga di 30 metri a tempo abbondantemente scaduto. Classica finta a rientrare condita dal solito piattone destro imparabile. Battuto e Dall’Ara che festeggia un meritatissimo 2-0 ai danni di un Torino mai domo.

10 dicembre: storia recente. La doppietta di ieri contro la Salernitana, la prima in Serie A e Bologna lassù, a quota 25 punti insieme alla Roma a lottare per la zona Champions.

Nessuno poteva immaginarselo ma con un attaccante così, anche lo scettico popolo bolognese è tornato a sognare in grande...