Bologna FC: il resoconto dei rossoblù impegnati con le rispettive nazionali

Tra gioie e dolori, vediamo come sono andati i ragazzi di Thiago Motta impegnati negli ultimi due turni di European Qualifiers. Senza dimenticare una fugace occhiata in Sud America, dove Lucumi è sceso in campo con i colori della Colombia nelle gare valide per l’accesso al Mondiale 2026.

Nona Giornata

Estonia-Austria 0-2: La formazione di Ralf Rangnick supera senza particolari patemi la compagine baltica in trasferta con due gol di scarto. Per il “nostro” Stefan 90 minuti interi.

Georgia-Scozia 2-2: Ferguson in campo per tutta la ripresa nel pareggio tra la nazionale del Cardo e la selezione caucasica. Un risultato inutile ai fini della qualificazione, visto che la “Tartan Army” di Steve Clarke aveva già prenotato il volo per la Germania nei turni precedenti.

Polonia-Rep.Ceca 0-0: Vice di Szczesny, per Lukasz Skorupski è molto difficile ritagliarsi uno spazio fra i pali della formazione diretta da Michal Probierz. Polacchi che chiudono terzi nel raggruppamento e che saranno costretti a passare dai playoff per accedere all’Europeo.

Lettonia-Croazia 0-2: Zero minuti anche per il centrocampista Nikola Moro, che ha visto i suoi battere la Lettonia dalla panchina.

Svizzera-Kosovo 1-1: Staffetta fra i rossoblù nel pareggio interno degli elvetici: Remo Freuler parte dal primo minuto e viene sostituito al 66’ proprio dal compagno di club (e di reparto) Michel Aebischer. Nel finale, spazio anche per lo sgusciante Dan Ndoye, entrato sul rettangolo verde al 75’ al posto dell’autore del gol Vargas.

Danimarca-Slovenia 2-1: Minuto 26: Victor riceve palla sull’out sinistro, alza lo sguardo e pennella l’assist al bacio per la volée di Maehle che vale il momentaneo vantaggio dei padroni di casa. Un bel segnale in vista dell’imminente rientro in maglia felsinea.

Decima Giornata

Scozia-Norvegia 3-3: La Scozia si congeda dal pubblico di Hampden Park con un pirotecnico 3-3 casalingo. Per Ferguson una buona mezz’ora conclusiva.

Belgio-Azerbaigian 5-0: Nella serata del “poker-show” di Lukaku, Alexis Saelemaekers entra al 60’ al posto dell’ex difensore del Bologna Theate, dimostrando di aver superato quel piccolo problema fisico che lo aveva tenuto fuori dai giochi contro la Serbia.

Irlanda del Nord-Danimarca 2-0: Nella sconfitta indolore patita dalla Danimarca tra le mura dello stadio Windsor di Belfast, Kristiansen parte titolare sul binario di sinistra e gioca per l’intero arco della gara.

Croazia-Armenia 1-0: Ancora panchina per Nikola Moro nel match interno vinto dalla Croazia di misura grazie al gol partita realizzato da Ante Budimir.

Romania-Svizzera 1-0: Di nuovo staffetta, ma questa volta al contrario, per i due mediani bolognesi, con Freuler che sostituisce Aebischer all’84’, mentre resta sul terreno di gioco dal primo all’ultimo minuto l’esterno Dan Ndoye. Una curiosità: la rete decisiva è stata realizzata da Denis Alibec, che fu “centravanti meteora” in quel di Bologna tra il luglio del 2013 e il gennaio del 2014.

Qualificazioni Mondiali: Quinta e Sesta giornata

Colombia-Brasile 2-1: Sorvolando l’Atlantico, infine, si segnalano i novanta minuti in campo per Jhon Lucumi nella vittoria dei “Los Cafeteros” contro la corazzata Verdeoro.

Paraguay-Colombia 0-1: Stesso minutaggio per il difensore felsineo anche nel match vinto dai colombiani in casa del Paraguay per 1-0 nel turno successivo. Jhon, dunque, pare definitivamente recuperato dopo il lungo infortunio.