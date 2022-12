Il Bologna scalda i motori: 9-0 contro il Kapfenberger

Nove gol e nove marcatori diversi nell’amichevole del Bologna contro il Kapfenberger, formazione della seconda serie austriaca. Sotto la pioggia battente, a Casteldebole i rossoblù di mister Motta hanno battuto facilmente gli avversari con i gol di Lykogiannis, Dominguez, Sansone, Cambiaso, Ferguson, Vignato, Arnautovic, Barrow e Lucumì. Il mister italobrasiliano ha ruotato tutti gli uomini a disposizione: assenti Zirkzee, Bonifazi e De Silvestri per infortunio oltre ai nazionali Skorupski e Aebischer, solamente Sosa e Pyyhtia sono rimasti in campo per novanta minuti.

Durante la partita c’è stato anche un bel gesto di fair play: attorno al 60’, l’austriaco Macher entra in tackle su Pyyhtia nell’area del Kapfenberger. L’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi fischia il penalty, salvo poi ripensarci sotto consiglio dello stesso Pyyhtia.

Bologna-Kapfenberger, il tabellino

BOLOGNA: Bardi (dal 46′ Bagnolini); Posch (dal 46′ Kasius), Soumaoro (dal 46′ Lucumi), Sosa, Lykogiannis (dal 46’Cambiaso); Dominguez (dal 46′ Ferguson), Schouten (dal 46′ Medel), Pyyhtia; Orsolini (dal 46′ Vignato), Sansone (dal 46′ Arnautovic), Soriano (dal 46′ Barrow). All.: Motta.

KSV: Wieser (dall’82’ Mujkic); Pichorner, Walchhutter, Szerencsi (dall’82’ Jus), Heindl (dal 65′ Lalic); Bajrektarevic (dal 53′ Staber), Grgic (dal 53′ Macher), Wildbacher (dal 53′ Tomic); Kone (dal 53′ Djuric), Kordic (dall’82’ Dimmel), Amoah. All.: Ibrakovic.

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno

ASSISTENTI: Ricci e Fontani

RETI: 16′ Lykogiannis, 17′ Dominguez, 24′ Sansone, 49′ Cambiaso, 50′ Ferguson, 60′ Vignato, 61′ Arnautovic, 68′ Barrow, 82′ Lucumi.

Foto bolognafc.it