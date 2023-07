Bologna FC: la seconda parte della preparazione si terrà nei Paesi Bassi

Ora è ufficiale: si svolgerà nel Regno dei Paesi Bassi la seconda metà del ritiro felsineo in vista della stagione 2023-2024. Esattamente come un anno fa, il Bologna si allenerà dunque in Olanda, dove sosterrà anche due test match amichevoli contro formazioni del massimo campionato “orange”. La prima uscita è prevista per mercoledì 2 agosto alle ore 15 allo Sportcomplex Zoundelbalch di Koningsweg contro l’Utrecht (7° nella scorsa Eredivisie), mentre sabato 5 alle 17 la band diretta da Thiago Motta se la vedrà sul rettangolo verde dell’AFAS Stadium contro i padroni di casa dell’AZ Alkmaar, giunti quarti nell’ultimo campionato e soprattutto in semifinale di Conference League.

Altre uscite

Intanto, in attesa di piazzare qualche altro colpo di mercato in entrata, il Bologna continua la sua opera di sfoltimento della rosa in vista della prossima stagione. Dopo gli addii di Medel, Sansone, Kasius, Juwara e Bardi, il club rossoblù ha confermato il passaggio al Cittadella a titolo definitivo del difensore classe 2002 Matteo Angeli. Dopo una buona annata disputata in prestito in terza serie tra le fila dell’ AC Renate (42 presenze complessive condite da 5 gol) il giovane calciatore salirà quindi di livello e potrà confrontarsi con i prestigiosi palcoscenici della Serie B. Da segnalare infine che, su di lui, il Direttore Tecnico Giovanni Sartori ha imposto la “clausola di recompra”, sintomo che la dirigenza emiliana non ha mollato definitivamente l’idea di riportalo in pianta stabile a Casteldebole in un prossimo futuro.