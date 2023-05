Bologna FC, Medel tocca quota 100

Con il suo ingresso al 73’ al posto di Kevin Bonifazi nella sfida pareggiata ieri dal Bologna contro il Napoli Campione d’Italia, Gary Medel ha toccato la prestigiosa “tripla cifra” in gare ufficiali con la storica casacca felsinea, iscrivendosi così ad un club esclusivo che conta già la presenza di Orsolini (leader con 183), Skorupski (180), Soriano (153), Barrow (127), Sansone (124) e la coppia di centrocampisti formata da Schouten e Dominguez, più attardata a quota 109.

Ultimo giro di valzer?

Sbarcato in Emilia nell’agosto del 2019, in queste quattro stagioni Medel è sceso in campo difendendo i colori petroniani per 95 volte nel campionato di Serie A e per 5 volte in Coppa Italia, dimostrando sempre un grande spirito battagliero e tanta dedizione alla causa. Per lui, però, quella contro il Lecce di domenica sera potrebbe rappresentare l’ultima fatica con questa squadra: in scadenza di contratto a giugno e vicino alle 36 primavere sulla carta d’identità, infatti, il generoso cileno difficilmente riceverà una proposta di prolungamento e potrebbe partire a parametro zero verso il Sudamerica per chiudere vicino a casa la sua rilevante carriera. Per celebrare l’ottimo traguardo raggiunto all’ombra delle Due Torri, il club del Presidente Saputo gli consegnerà nei prossimi giorni una targhetta creata ad hoc per l’occasione.

Situazioni in bilico

Tuttavia, se per il roccioso mediano originario di Santiago il futuro sarà quasi certamente lontano da Bologna, il discorso è invece molto più ingarbugliato per quanto riguarda De Silvestri, Sansone e Soriano, gli altri tre senatori in scadenza a giugno 2023. Difficile, al momento, capire quale sarà il destino dei suddetti giocatori, ma di sicuro hanno ampiamente dimostrato coi fatti di essere ancora utili alla causa felsinea. Un contributo importante sia sul campo (come nella rimonta di ieri, propiziata proprio dall’ingresso di Sansone e De Silvestri), ma anche e soprattutto a livello di leadership all’interno di uno spogliatoio che dovrà giocoforza rinnovarsi in vista della prossima stagione. Per saperne di più, però, bisognerà aspettare il tanto atteso incontro tra Motta e il chairman canadese in programma nei prossimi giorni.