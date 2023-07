Bologna FC: presentate le nuove maglie da gara

Uno dei momenti più attesi dai tifosi è finalmente arrivato: il Bologna Football Club 1909 ha presentato al pubblico i nuovi kit gara con cui affronterà il prossimo campionato di Serie A. Due maglie ovviamente griffate Macron, caratterizzate dal brand del gruppo Saputo ben in vista e da un pattern all over di loghi del BFC disposti in diagonale. Entrambe le divise, inoltre, utilizzeranno tessuti Eco Fabric provenienti da plastica riciclata, a testimonianza di un rinnovato impegno nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità da parte di società e sponsor tecnico.

Kit Home

La divisa casalinga presenta il collo a polo in maglieria blu con scollo a V ed è formata da quattro bande verticali rossoblù all’interno delle quali, tono su tono, in grafica embossata, sono presenti i loghi del BFC. Le maniche sono blu con bordo rosso, mentre il retro del collo è personalizzato con la scritta “LO SQUADRONE CHE TREMARE IL MONDO FA”. Nel retrocollo esterno, invece, è stampata la scritta “WE ARE ONE” (motto del club felsineo) con a sinistra il logo societario e a destra, in bianco, il Macron Hero. I pantaloncini sono bianchi con una banda diagonale rossa sulla coscia anteriore che diventa blu su quella posteriore sinistra. I calzettoni blu, infine, hanno davanti la scritta "Bologna" in rosso così come la V posta sul polpaccio.

Kit Away

La versione da trasferta è bianca con collo a polo in maglieria e il particolare pattern con loghi embossati che affiora su entrambe le maniche. Come da tradizione, il completo “Away” è caratterizzato dalla suggestiva banda trasversale rossoblù, che parte dalla spalla sinistra e si espande fino al termine della maglietta, con una sottile linea bianca in mezzo. Anche in questo caso il retrocollo è personalizzato, mentre il logo del club è al centro per non sovrapporsi alla striscia diagonale, con il Macron Hero in silicone blu sulla destra. I pantaloncini sono blu, con la banda diagonale rossa sulla coscia sia davanti che dietro. I calzettoni, infine, sono bianchi con bordo superiore blu così come la scritta "Bologna" sulla parte davanti, mentre la V sul polpaccio è colorata di rosso.

Entrambi i kit sono in pre-order sugli store on line (bolognafcstore.com o macron.com) e presto saranno disponibili anche nei negozi del BFC e nei punti vendita Macron.