Bologna FC: la squadra si è ritrovata al centro tecnico

In un clima da “primo giorno di scuola dopo le vacanze estive” e sotto un sole letteralmente cocente, il Bologna ha ripreso ufficialmente questa mattina le attività in vista della stagione 2023-2024. Il primo di un paio di giorni da dedicare a qualche piccola sgambata e alle consuete visite mediche poi, da giovedì 13, tutti (o quasi) in quel di Valles-Rio Pusteria dove i carichi di lavoro cominceranno pian piano ad aumentare. A disposizione di Thiago Motta per questo inizio c’erano Ravaglia, Amey, Bonifazi, la new entry olandese Beukema, Corazza, Lykogiannis, Sosa, Dominguez, Moro, Rosetti, Schouten, Barrow, Ebone, Orsolini e Mazia, mentre i reduci dagli impegni internazionali arriveranno domani (ad eccezione di Zirkzee che raggiungerà i compagni direttamente in ritiro). Non sono stati convocati, invece, Vignato, Binks e Van Hooijdonk, segno inequivocabile di una loro imminente cessione.



Biglietti per le amichevoli

Nel frattempo, il club ha comunicato il costo dei biglietti per assistere ai due test match previsti durante il soggiorno in Trentino Alto Adige dei rossoblù. Per la gara d’esordio in programma domenica 16 alle ore 17 contro i padroni di casa del Rio Pusteria il costo sarà di 10 € (gratis per gli Under 14) con tagliandi disponibili esclusivamente in loco. Per la gara con il Palermo di sabato 22 alle ore 18 allo stadio Quercia di Rovereto, invece, il prezzo sarà di 11,36 e i biglietti si potranno comodamente acquistare on line sul sito del Bologna. A proposito di tifosi, va segnalato infine l’ottimo andamento della campagna abbonamenti che ad oggi ha già superato quota 10.000 rinnovi.