Bologna FC, Saelemaekers: “Sono nel posto giusto”

Giunto a Bologna all’inizio della scorsa settimana, ma assente per colpa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra nel match vinto per 2-1 contro il Cagliari, l’ex rossonero è comparso oggi in sala stampa per farsi conoscere meglio dalla sua nuova famiglia a tinte rossoblù. In un italiano pressoché impeccabile, l’atleta fiammingo è apparso carico e pronto ad intraprendere l'avventura emiliana.

L’importanza di Motta e la fiducia dell’ambiente

Dopo aver assicurato tutti sulla sua condizione fisica (“ho avuto una piccola distorsione, ma mi sto allenando duro per recuperare il prima possibile”), l’esterno belga ha svelato il retroscena del suo passaggio in maglia felsinea. “Al Milan sono cambiate alcune dinamiche dopo l’addio di Maldini e ho preso la decisione di cambiare aria per avere una nuova opportunità. Dopo che il procuratore mi ha comunicato che il Bologna cercava un giocatore con le mie caratteristiche, mi ha chiamato il mister e ho avuto sin da subito una sensazione incredibile. Una fiducia piena e non ho avuto dubbi. Avevo la possibilità di andare in Spagna, ma sono contento di aver fatto questa scelta. Ho sentito grande amore intorno a me, anche girando per la città in questi primi giorni bolognesi”.

Mentalmente forte

Definito un jolly offensivo dal tecnico Thiago Motta, Alexis ha dato la sua piena disponibilità a giocare in tutti i ruoli: “Deciderà l’allenatore: trequartista, ala o centrocampista, per me non sarà un problema la posizione in campo. Sono venuto qua perché ho bisogno di giocare e questo è sicuramente il posto giusto. Come sempre darò tutto per la maglia. La mia miglior caratteristica? Sicuramente la forza mentale. Non era facile passare dall’Anderlecht al Milan e poi alla fine ho messo insieme oltre 140 presenze in rossonero. Sono arrivato in Italia che ero quasi un terzino, ma con Pioli sono diventato molto più offensivo. Certo, dovrò migliorare le statistiche a livello realizzativo e su questo aspetto sto lavorando duro. L’obiettivo, ovviamente, resta il bene della squadra e siccome siamo molto giovani proverò ad aiutare i compagni con l'esperienza maturata in questi ultimi anni”.