Bologna FC, Calafiori: “Voglio dimostrare il mio valore”

Dopo Alexis Saelemaekers nella giornata di ieri, oggi è toccato a Riccardo Calafiori presentarsi ai microfoni della stampa per farsi conoscere meglio dalla sua nuova famiglia rossoblù. Giunto sotto le Due Torri dal club elvetico del Basilea nelle battute conclusive del mercato estivo per una cifra vicina ai 4 milioni, l’ex Roma (squadra con la quale ha vinto la Conference League nel 2022) è apparso motivato e voglioso di rendersi immediatamente protagonista con la nuova casacca felsinea.

Tornato per restare...

Introdotto dalla prefazione di Marco Di Vaio (“abbiamo seguito tutta la sua evoluzione in quel di Basilea e siamo contenti di aver preso un giocatore italiano e di grande prospettiva”) , Riccardo ha cominciato la conferenza parlando del suo passaggio dalla formazione svizzera al club emiliano: “L’anno scorso giocavamo le coppe europee e avevamo una bella squadra, mentre in questa stagione le cose stavano cambiando e il Bologna mi ha invogliato a tornare in Italia e sono contentissimo di questa scelta”. Una decisione maturata dalla voglia di tornare a misurarsi con la Serie A, ma anche grazie alla presenza dell’altro ex Basilea Ndoye: “Dan è un gran calciatore e un ottimo ragazzo: ho visto che si è già integrato benissimo. Inoltre ho incontrato altri due ragazzi svizzeri come Aebischer e Freuler, ottimi atleti abituati a lavorare sodo”.

Tatticamente pronto a ricoprire tanto la corsia mancina quanto la casella del centrale, Calafiori ha successivamente snocciolato le sue caratteristiche tecniche: “Parto come laterale, ma ho giocato anche in mezzo nella difesa a 3 e anche in quella a 4. Ovviamente dovrò ancora migliorare sotto tanti punti di vista, ma posso già contare su un bel po’ di esperienza maturata tra Italia e Svizzera. Ho avuto la possibilità di apprendere molto da grandi allenatori come Fonseca e Mourinho e qui troverò un mister preparatissimo come Thiago Motta. L’atletismo resta il mio punto forte, ma ribadisco che sono qui per crescere e diventare un giocatore più forte: voglio dimostrare a tutti di poter rimanere a lungo in Serie A. La numero 33? Il tre è il mio numero preferito, ma la maglia era occupata e allora ho optato per il 33 come avevo al Basilea...”.

Sabato test con la Reggiana, mentre la Coppa Italia tornerà ad Halloween

Intanto, approfittando della pausa di campionato dovuta agli impegni delle nazionali, il Bologna ha organizzato una gara amichevole contro la Reggiana guidata da Sandro Nesta e difesa tra i pali dall’ex secondo di Skorupski Francesco Bardi. Match che si disputerà sabato mattina alle ore 11 a porte chiuse sul rettangolo verde di Casteldebole. Molto più significativo, invece, l’incontro che si terrà la notte del 31 ottobre, quando al Dall’Ara arriverà l’Hellas Verona per i Sedicesimi di Finale della Coppa Italia.